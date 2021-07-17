微解封首周末 高雄百貨人潮回流開館一小時皆湧入千人

微解封第一個周末，今天中午百貨公司開館不少人潮回流，漢神巨蛋購物廣場開館一個小時，即湧入3700多人；義享時尚廣場入館人數也在1000人左右。雖然仍不開放內用，中午用餐時段，仍有許多民眾前往百貨美食街購買防疫便當。

漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，上午12時開業至一個小時內，即湧入3700多人，約為總容留人數的四分之一；義享時尚廣場總容留人數為3萬205人，開業一個多小時，進入的顧客大約維持在1000人左右，皆無明顯人潮，但相較微解封之前，來客數有增加的趨勢。

記者實際入館觀察，除中午用餐時段，百貨美食街人較多，其他專櫃並無明顯人潮。前往百貨的顧客說，不少人是因防疫便當而來，便宜又方便，且中午來購餐還有冷氣吹。

各百貨入館仍須量體溫、實聯制，並管控容留人數，漢神巨蛋購物廣場迎微解風與開店慶防疫措施，將以往顧客兌換來店領品只有4天，為避免群聚延長至14天分流兌換，並將禮品兌換處移至較寬敞的區域，且排隊時皆須維持2公尺間距，此外百貨內遊樂場也持續關閉，仍未開放。