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微解封首周末 高雄百貨人潮回流開館一小時皆湧入千人
微解封第一個周末，今天中午百貨公司開館不少人潮回流，漢神巨蛋購物廣場開館一個小時，即湧入3700多人；義享時尚廣場入館人數也在1000人左右。雖然仍不開放內用，中午用餐時段，仍有許多民眾前往百貨美食街購買防疫便當。
漢神巨蛋購物廣場容留人數為1萬9899人，上午12時開業至一個小時內，即湧入3700多人，約為總容留人數的四分之一；義享時尚廣場總容留人數為3萬205人，開業一個多小時，進入的顧客大約維持在1000人左右，皆無明顯人潮，但相較微解封之前，來客數有增加的趨勢。
記者實際入館觀察，除中午用餐時段，百貨美食街人較多，其他專櫃並無明顯人潮。前往百貨的顧客說，不少人是因防疫便當而來，便宜又方便，且中午來購餐還有冷氣吹。
各百貨入館仍須量體溫、實聯制，並管控容留人數，漢神巨蛋購物廣場迎微解風與開店慶防疫措施，將以往顧客兌換來店領品只有4天，為避免群聚延長至14天分流兌換，並將禮品兌換處移至較寬敞的區域，且排隊時皆須維持2公尺間距，此外百貨內遊樂場也持續關閉，仍未開放。
7月26日以前不分假日平日，百貨營業時間分別為，義享時尚廣場仍維持在中午11時30至晚上8時，漢神巨蛋購物廣場為中午12時至晚上9時，新光三越則是11時30至晚上8時30分，皆配合政策，不開放餐飲內用，維持提供外帶服務。
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