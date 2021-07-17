北市建國花市復業首日 僅39攤營業、出入口顯示人流

北市建國假日花市復業首日，攤位數只有原先的2成，實際擺攤數量剩39攤，出入口也進行嚴格的人流管控，螢幕上會顯示當日人流與目前場內人數，落實防疫措施。

建國花市今天早上9點恢復營業，營業及作業範圍自建國南路福容飯店前迴轉道至郵政新村前迴轉道（第4區至第11區），其他區域則做為停車場使用。

由於容留管制，現場攤位數剩下2成，現場實際擺攤數39攤，截至中午12點，場內人數約314人，民眾買完東西就離開，整個花市不如以往人擠人，花市內依照規定落實防疫措施，攤商、民眾須全程戴口罩、實聯制入場、量測額溫、手部消毒等。

北市產發局表示，建國假日花市會於每週五晚上進場前及每週日休市淨空後進行全場清消，並增加公共廁所衛生清潔及消毒頻率。