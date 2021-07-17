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八里綠竹筍正盛產 生鮮、熟筍一鍵下訂免出門送到家
端午節後、立秋前是綠竹筍最佳賞味期，八里區農會為滿足各種消費者需求，除生鮮預冷的綠竹筍外，貼心生產「熟の黃金筍」，保留最原始最新鮮的風味，提供消費者隨開即食的美味，市民朋友可以透過「八里小農電鋪」下訂免出門送到家。
八里區長陳炳仲表示，觀音山麓具優質火山灰土壤，適合種植綠竹筍，從清代開始，觀音山就是北台灣最主要的綠竹筍產區，每年6月至9月是品嚐綠竹筍最佳的時節，八里綠竹筍因綠竹筍未出土前，色澤金黃亮麗，品質特優，因而命名為「黃金筍」。
每到產季，筍農須凌晨而起，趁深夜將深埋在土裡的綠竹筍採出，並即時送到農會前置處理，以保色澤金黃鮮亮，因此黃金筍生產人工成本高達70%。
八里農會家政班義務指導員陳麗香指出，新鮮出土的綠竹筍，現採帶殼現蒸不沾醬直接吃像水梨，鎖住鮮甜最美味，八里人還會沾八里特產柚子醬油輕食爽口，家常菜竹筍炒蛋，更是位居產地八里人特有的吃法。
竹筍達人蔡秋煌指出，想吃綠竹筍，但又擔心太貴，存放較久或「出青」來不及收成曬到太陽而筍尖稍微呈現綠色的綠竹筍，相對適合小資族嘗試，因生長較久，口感脆而香氣足，適合煮湯或做成綠竹筍滷肉，大大提升滷肉香氣。出土更久的綠竹筍，因纖維度最高，作成酸筍或曬乾製成筍乾等加工品，適合滷、燉等久煮料理，嚐起來很有滋味。
陳區長指出，綠竹筍生長快，因此老化也快，買回家如果無法馬上烹調處理，可以蒸煮後存放冰箱，以維持良好品質與口感。除生鮮預冷的綠竹筍外，還貼心生產「熟の黃金筍」，保留最原始最新鮮的風味，提供消費者隨開即食，如欲購買可洽「八里小農電鋪」02-8630-2579，網址：https://www.gotobali.com.tw/products。
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