微解封首日 新北淡水、碧潭臨停車輛近7成

今為微解封第一個周六假日，新北交通局統計，風景區停車場今日截至至上午10時臨停狀況，淡水區公有停車場停車輛64%、碧潭地區69%，另外鶯歌老街周遭也有車多狀況。至於新北7月12日至16日的通勤、車流都比上周還要增加。

新北針對微解封的首個周末假日，分別在十分瀑布園區、碧潭、瑞芳區九份、猴硐等市級風景區降載開放，烏來風景區仍不開放。各風景區降載開放措施以原容留人數40%、停車場原停車輛40%為上限。

不過淡水區公有停車場停車輛已達64%，碧潭地區公有停車場則達69%，但實際走進碧潭風景區內，並未見到大量人潮，僅有少數的步行、騎單車民眾。

新北交通大隊指出，警方針對十分、碧潭、九份等風景區規畫交通崗48處，動用警力36名、義交42名加強周邊交通疏導。若假日出遊請先參考「新北市景點人潮儀表板」，避免前往人潮壅擠處或因啟動降載管制而無法進入。

交通局也分析各類交通量，其中道路交通量較上周增加5%；國道部分國五增加6%、國一減少0.4%、國三增加3%。公車運量較上週同期增加4.2%。台北捷運搭乘人次較上周增加12%。淡海輕軌搭乘人次較上周增加15%。

另外台鐵（板橋、樹林、汐止、鶯歌）搭乘人次較上周同期增加12%；公共自行車騎乘人次較上周增加12%；10座鄰近車站、商業區公有停車場臨停數量較上周增加9.6%，期中又以7月13日微解封首日增加13%最多。