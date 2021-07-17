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台中戶政ONLINE官方帳號升級 查詢疫苗預約免煩惱

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中央的「COVID-19公費疫苗預約平台」供民眾上網預約，方便即時，但考量部分民眾仍不擅於使用3C設備，台中動員民政系統含29區公所、26戶政事務所及台中市生命禮儀管理處共設置56處，教民眾使用操作。圖／台中市民政局提供
中央的「COVID-19公費疫苗預約平台」供民眾上網預約，方便即時，但考量部分民眾仍不擅於使用3C設備，台中動員民政系統含29區公所、26戶政事務所及台中市生命禮儀管理處共設置56處，教民眾使用操作。圖／台中市民政局提供

1922疫苗預約系統全國民眾動起來，台中市14日起廣設169處「COVID-19疫苗意願及預約接種登記服務櫃台」，由專人提供諮詢並協助民眾預約平台操作。

台中市民政局長吳世瑋表示，要讓大家更方便找尋疫苗相關資訊，台中戶政ONLINE官方帳號功能同步升級，將原有「實聯守戶者」即時升級2.0進化為「防疫守戶者」，新增「公費疫苗預約登記」查詢讓民眾輕鬆查詢一指搞定。

中央的「COVID-19公費疫苗預約平台」供民眾上網預約，方便即時，但考量部分民眾仍不擅於使用3C設備，台中市設立169處「COVID-19疫苗意願及預約接種登記服務櫃台」，其中，民政系統含29區公所、26戶政事務所及台中市生命禮儀管理處共設置56處，讓與民眾最貼近的一線服務機關可就近協助民眾操作意願登記系統。

要方便服務櫃台同仁迅速提供疫苗預約平台連結說明，民政局即時整合升級「台中戶政ONLINE」官方帳號防疫相關資訊，除原先既有的「簡訊實聯制QR-CODE掃描」、「台中市防疫專區」及「居家檢疫線上申請」連結資訊，此次新增「公費疫苗預約登記」查詢功能，並提供「1922疫苗施打意願登記及預約」及「台中市疫苗預約資訊」網址連結，將分散在不同網站的訊息統整，協助民眾快速查找，輕鬆掌握防疫資訊。

民政局指出，台中市民政服務系統防疫最即時，民眾可透過「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號：https://page.line.me/thronline下方選單點選「防疫守戶者」，讓防疫資訊不漏接，7月31日以前加入好友還可週週抽好禮。

中央的「COVID-19公費疫苗預約平台」供民眾上網預約，方便即時，但考量部分民眾仍不擅於使用3C設備，台中動員民政系統含29區公所、26戶政事務所及台中市生命禮儀管理處共設置56處，教民眾使用操作。圖／台中市民政局提供
中央的「COVID-19公費疫苗預約平台」供民眾上網預約，方便即時，但考量部分民眾仍不擅於使用3C設備，台中動員民政系統含29區公所、26戶政事務所及台中市生命禮儀管理處共設置56處，教民眾使用操作。圖／台中市民政局提供

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