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台中通用計程車數量少 交通局爭取補助並推預約服務

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市要讓行動不便長者享有更優質的乘車服務，交通局今年再向交通部爭取30輛通用計程車購車補助，也有「愛接送」App預約服務，提供行動不便者公平、安心又便利的多元運輸環境。圖／台中市交通局提供
台中市要讓行動不便長者享有更優質的乘車服務，交通局今年再向交通部爭取30輛通用計程車購車補助，也有「愛接送」App預約服務，提供行動不便者公平、安心又便利的多元運輸環境。圖／台中市交通局提供

台中市要讓行動不便長者享有更優質的乘車服務，交通局今年再向交通部爭取30輛通用計程車購車補助，鼓勵業者購置通用計程車擴大經營，增加營運車輛數、拓展服務範圍。鼓勵使用者可透過交通局「愛接送」App預約服務，提供行動不便者公平、安心又便利的多元運輸環境。

目前台中市有無障礙公車、通用計程車、復康巴士、長照交通車等多元無障礙運具。其中，通用計程車不限定乘客身份、地點及用途，搭乘最方便，持有台中市敬老愛心卡的民眾，還可透過車輛的刷卡設備，每趟次補助85元車資。

通用計程車是指計程車設置有輪椅區，車輛型式除須符合計程車規範外，車內輪椅區設置也要符合車輛相關安全檢驗規定，服務對象更廣，復康巴士僅可服務領有身心障礙證明，通用計程車除服務身障者外，老人、未領有身障證明行動不便者、一般民眾都是服務範圍。

台中市交通局統計，目前台中有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊及國通車隊4家業者、共48輛通用計程車，去年服務趟次2萬5116次，較2019年增加82％，今年截至5月底，服務趟次已達1萬5293次，較去年同期大幅成長105％，民眾對通用計程車的服務需求持續增加。

台中市只有48輛通用計程車，相較於全市282萬人口，數量相當少。計程車業者表示，通用計程車一輛要價140萬元左右，交通部一輛補助40萬元，多數小黃司機都是「甘苦人」，要買一輛破百萬的車子僅補助40萬元並不優渥，且需服役滿5年，誘因不大。

有計程車隊業者說，除了補助誘因低，因要服務身障客人上、下車，要推上推下的，花費的時間較一般正常人的時間還要多很多，等於少賺很多的概念，要有服務熱忱才能長久，加上一般小黃司機沒有專業受過訓練，怕服務有閃失，賠了夫人又折兵。

台中市交通局仍鼓勵業者、小黃司機加入通用計程車行列，交通局去年起推出「愛接送」App預約服務，民眾透過手機下載「愛接送APP」並完成註冊，最早14天前、最晚乘車前一天下午2時前完成預約即可，不用擔心叫不到車、被加價等疑慮，目前利用「愛接送」服務趟次已達3671次，也就是每10位乘客即有1位利用此項服務。

台中市交通局統計，目前台中有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊及國通車隊4家業者、共48輛通用計程車，去年服務趟次2萬5116次，較2019年增加82％。圖／台中市交通局提供
台中市交通局統計，目前台中有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊及國通車隊4家業者、共48輛通用計程車，去年服務趟次2萬5116次，較2019年增加82％。圖／台中市交通局提供

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