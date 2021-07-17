商圈申請不到紓困 新北議員媒合讓業者獻愛心又有收入
全台防疫三級警戒2個多月，新店中正攤商自治會與在地餐廳受到嚴重影響，新北市議員陳儀君獲得新女性協進會迴響募得20萬元，由餐廳準備暖心餐，中正商圈準備水餃、餛飩、包子，分別送給醫護、消防隊，同時達到照顧照顧在地店家，以及向醫護警消致意。
陳儀君說，新北市確診數由三位數減為個位數，醫護、警消人員功不可沒，在險峻的疫情之下逐步讓新冠病毒退散，她拋磚引玉捐贈暖心餐盒，也獲得新女性協進會迴響，募得104筆小額捐款共20萬元，以暖心餐贈第一線防疫英雄表達。
陳儀君指出，三級警戒許多店家生意掉落至3成，於是媒合新店在地餐廳原粹蔬食作、午食咖喱、小豆苗素食、大呼過癮小火鍋、石碇三才靈芝農場製作暖心餐盒感謝醫護，7月8日至21日每日送100個餐盒給耕莘醫院及慈濟醫院。
另外也與中正商圈自治會合作，昨送新北消防局第四大隊鮮蝦大餛飩540顆、鮮肉大餛飩540顆、手工鷄肉水餃500顆、手工鮮肉包100顆；今再送手工韭菜水餃1000顆、手工高麗菜水餃1000顆、鷄肉水餃750顆、手工鮮肉包550顆。
陳儀君表示，疫情期間許多攤商生計受影響，她也收到許多申請紓困不成的商家陳情，因此希望透過這次計畫在感謝醫護警消的同時，又可以照顧到中正商圈商家及攤販、新店在地餐廳、甚至石碇農場。
陳儀君說，目前也在輔導中正商圈攤商轉型籌組臉書，將原有實體擺攤加入網路團購，只要搜尋臉書社團「新店中正攤商團購」，就可看到商家的商品，也能從貼文中與商家聯繫下單與交貨方式，歡迎民眾多支持在地商家。
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