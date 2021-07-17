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礦山藝術季線上開展打破傳統地景 3D數位技術虛實整合

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
藝術季作品《階梯通往之處》藝術團隊Studio Shikai ，執行團隊曾熙凱、黃靖雅、溫凱。圖／黃金博物館提供
藝術季作品《階梯通往之處》藝術團隊Studio Shikai ，執行團隊曾熙凱、黃靖雅、溫凱。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館迎接「防疫新生活」，昨天起推出「2021礦山藝術季」線上展覽，以復刻「礦山事務所」為主題，再現「一山一家」的精神，傳達礦山知識與生活美學，特別的是，這次打破既往傳統的地景作品，轉而以線上展覽呈現，包括自然礦石、傳統青草祭、空間重劃、歷史人文等，以3D數位技術等形式展現。

新冠肺炎影響，很多項藝文活動遭停辦或延期，面對防疫新生活，「2021礦山藝術季」打破既往普遍的地景作品，轉而以線上展覽呈現。藝術家在創作過程中，聯手礦山在地居民，共創8個議題作品。

包括自然礦石、傳統青草祭、空間重劃、歷史人文等，並以聲音、錄像、文字、圖片、3D數位技術等形式展現，將線上與實體藝術虛實整合，讓民眾「好家宅藝起」，宅在家仍能觀賞創新活潑的藝術作品。

黃金博物館長謝文祥說，「礦山藝術季」這2年以線性故事策展，去年以「我們的藝術季」揭幕，今年則以「礦山事務所」主題登場，期許讓藝術走入礦山生活，成為地方活化新典範。

今年藝術季不僅再次找回去年參與的藝術家，包括林辰勳（嵐嶺藝術工作室）、初樸建築師事務所、曾熙凱、陳昱榮、黃仲辰，更邀請林書豪、朱婉萍、廖翊婷，及國際知名地景藝術家王文志等共襄盛舉，包括創作1件地景作品及8組共創作品，期能打造更多元、創新的藝術季型態。

透過線上的虛實整合，2021礦山藝術季依循著陪伴地方的心意努力，昨天起到9月17日止，歡迎在線上一起體驗山城故事，待疫情解封後，歡迎大家來礦山走走，相關活動請上活動官網查詢：https://www.mineartfestival.com/

2021礦山藝術季影片：

藝術季作品《The Light》藝術家林辰勳（嵐嶺藝術工作室）。圖／黃金博物館提供
藝術季作品《The Light》藝術家林辰勳（嵐嶺藝術工作室）。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供
自7月16日起至9月17日止，歡迎線上一起體驗山城故事。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館 藝術家

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