新北：25%接種需100萬人 與中央研議系統效益

新北市府今天表示，台灣距60%國民接種疫苗的集體保護力還很遙遠。新北市要在7月底前達成25%人口接種，需有100萬人施打，有賴中央精進預約平台，讓施打更有效益。

新北市府今天下午舉行防疫會議後直播說明會，公布疫苗施打成果的統計數字。媒體詢問，16日起，依照中央預約系統，新北5天內施打19萬人，平均1天接種不到3.8萬人，遠遠不及最高能一天5.8萬人能量，是否有具體作法增加接種率，7月底可否達到25%的國民接種疫苗保護力。

副市長劉和然說，今天開始以「唐鳳系統」接種，因登記意願後，市民接到簡訊通知才能登記預約施打地點，預約時也可以選擇跨區域接種地點，昨天下午5時登記結束後，才瞭解只有19萬人登記在新北市接種，「以接種量能來看，可惜了」。

他說，新北市總人口數402萬6000人，必須達到100萬6000人接種，才有25%保護力，目前新北市尚未達到。會與中央聯繫如何改進預約平台系統，讓配發與施打行政作業更精細，也充分發揮效益。

媒體也詢問新北市截止15日為止的疫苗施打涵蓋率，劉和然說，關鍵在於有賴疫苗數量與如何配發到各城市，及有效益施打疫苗。

劉和然說，第一波75歲以上民眾施打AZ疫苗時，新北市21萬5000餘人中，只有施打8萬6371人，接種涵蓋率約40%。但開放莫德納疫苗給長輩施打後，65歲至74歲，新北市有45萬人，約施打31萬人，接種率為69%。

雖然會中，衛生局長陳潤秋強調，兩種疫苗都提供足夠保護力，希望民眾多施打。但劉和然說，以長輩接種比率觀察，可見民眾對不同疫苗接受的程度，盼望中央將差異說清楚，以免造成市民不放心施打。

新北市府衛生局會後補充，新北市75歲以上人口數21萬5453人，包含AZ疫苗及回鍋接種莫納疫苗者，完成第一劑接種的共14萬2458人，接種涵蓋比率為66.12%。

衛生局說，依據中央的統計，新北市65至74歲的人口數為45萬0079人，完成第一劑接種者有31萬9635人，接種涵蓋比率為71.02%。

劉和然今天中午接受飛碟電台訪問時說，聽到外界批評新北疫苗施打率低就很生氣，中央接手預約疫苗，讓人民有期待卻又等不到疫苗，是在模糊疫苗不足的焦點。

他說，台灣距離集體免疫的60%接種率，還很遙遠。疫苗問題非常多，建議指揮中心不要政治思考「逢中必反」，也不要企圖從中獲取利益，更不要「甩鍋」，不要講空話、畫大餅、攬功，否則會打亂疫苗取得的節奏，無助於防疫。