台64線八里匝道發生連環車禍 公路總局將設告示牌提醒

台64線八里匝道在7月14日上午發生一起連環車禍，一輛砂石車疑似煞車失靈，先是撞上休旅車與小貨車後，又再度將前方的小貨車撞向更前方的砂石車，總計導致10車連環撞，立委洪孟楷今天下午邀集相關單位辦理會勘，公路總局表示，將在該路段加裝告示牌及預告號誌，讓車輛提前減速。

洪孟楷表示，八里民眾陳情，台64線往八里方向交通案件頻傳、大車違規，民眾行經該路段常有安全疑慮，目前該路段配合台64線銜接台61線南向匝道工程設有實體紐澤西護欄，公路總局預計更換為水充式護欄，若發生狀況方便搬移調整。

洪孟楷表示，該項工程原預計明年3月底完工，相關單位將加速進度，盼於明年農曆年前完成，減少道路影響。公路總局表示，將在1周內在台64線出隧道前往八里匝道路段加裝告示牌、預告號誌。

新北市議員陳偉杰說，該路段在去年總計發生94件車禍，今年初到現在又增加54件，4月時還發生聯結車撞護欄翻覆意外，主因是該引道坡度過陡、車輛出隧道容易車速過快，增設限速標誌、測速照相機可望改善。