鼻頭角步道微解封 海產店推龍蝦餐外帶

瑞芳區鼻頭角步道在微解封的政策下，有條件進行景點開放，包括整條步道限鼻頭國小端的單一出入口，民眾只能折返來回外，目前鼻頭角服務區的停車場也封閉，因此這一兩個星期漁港的海產店特別推出外帶龍蝦餐，也讓歇業兩個月的店裡員工有糊口上工的機會。

東北角暨宜蘭海岸風景管理處龍洞站主任陳世明表示，經當地里長居民反應，希望微解封期間，鼻頭角步道的遊客能減少與社區居民的接觸，因此風管處便將鼻頭角稜谷步道的社區端進行封閉，民眾僅能以鼻頭國小端進出，而風管處委外經營的聽濤營區也重新開業，但只提供外帶餐點，請民眾不要邊走邊吃、遺留垃圾，最近天乾物燥，吸菸民眾更該小心，勿亂丟菸蒂造成火災，請民眾前來勿逗留，或是錯開人流避免群聚。

阿珠海產店老闆王阿珠表示，因為7/12店裡期待疫情解封時，特別進貨了龍蝦，但因為仍無法開放內用，因此這一兩個星期特別推出外帶龍蝦餐，也讓歇業兩個月的店裡員工有糊口上工的機會，最近台二線鼻頭附近的汽車多，甚至假日已開始出現塞車狀況，希望民眾若要來遊玩，盡量錯開顛峰時段，減少群聚機會，也保障居民的防疫安全。