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淡水新興國小中庭改善完工 遊戲地坪有趣味

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
立委洪孟楷爭取經費改善淡水區新興國小觀海樓中庭地面，還加入了遊戲地坪圖案，成非常有趣味的教育環境場地。 圖／紅樹林有線電視提供
立委洪孟楷爭取經費改善淡水區新興國小觀海樓中庭地面，還加入了遊戲地坪圖案，成非常有趣味的教育環境場地。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興國小觀海樓中庭地面，因磁磚使用年久未更新，長期下來冷熱交替，造成許多地面破損，下雨就會積水，因此在立委洪孟楷爭取經費改善後，如今地坪改善完成，不僅是增加防滑功能，還加入了遊戲地坪圖案，成非常有趣味的教育環境場地。

立委洪孟楷表示，除了將過去使用磁磚的方式，現在改成舖設PU材質，增加地面彈性及摩擦力，減少滑倒危險性。更在這空間繪製20種多元遊戲及體能訓練圖樣，提供學生遊戲及活動空間，在改善以往下雨天就積水問題的同時，也將這塊中庭空間。

新興國小總務主任 曾昭輝表示，觀海樓過去20多年沒有整修，加上中庭地磚破損下雨容易積水，這次感謝立委洪孟楷爭取教育部及新北市教育局共98萬元經費，將中庭地坪約343平方公尺，加上兩側無障礙坡道及走道約90平方公尺進行大整修。

另外立委洪孟楷表示，目前新興國小操場也在整修當中，也期待在開學前能夠將校園環境整理完善，提供學生更好的學習場所。

洪孟楷 淡水

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