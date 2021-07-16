汐止疫苗接種站AZ開打 民：不分疫苗早打早安心

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成預約接種的民眾，今(16)日開始施打，汐止區的秀峰高中疫苗接種站，第一天預計打1300人，早就預約額滿，當天一早就有不少民眾陸續報到接種疫苗，這一波打的是ＡＺ，民眾說，打什麼疫苗都好，早打早安心。

汐止區長陳健民表示，在秀峰高中的汐止疫苗接種站，莫德納疫苗接種已經在7/15日告一個段落，從7/16日開始，接種的是AZ疫苗，整個系統也從新北市政府原來的預約系統改成中央的預約系統，也呼籲要來接種疫苗預約的區民們，依接收到通知的時段來，原則上都不會塞車，整個流程跟動線都非常順暢。

預約施打AZ疫苗的民眾相當踴躍，以汐止區疫苗接種站來說，一天預計施打1300個名額，而第一天光一個早上就打了655人，預約來接種疫苗的民眾說，打什麼疫苗都好，疫情嚴重，還是早打早安心，所以，並沒有一定要挑選打什麼疫苗。