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萬里景點沒微解封 龜吼漁市有人流管制

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區景點沒有隨著微解封調整開放，龜吼漁夫市集也是人流管制進行中，每次限30人入場。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區景點沒有隨著微解封調整開放，龜吼漁夫市集也是人流管制進行中，每次限30人入場。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著每天確診個案數下降，戶外也開始出現人潮，雖然中央流行疫情指揮中心宣布部分景點有條件開放，但萬里區原本封閉的景點與區域，並沒有隨著微解封調整開放，而假日民眾喜愛買魚貨的龜吼漁夫市集也是人流管制進行中，每次限30人入場。

萬里區長粘雪琴說，疫情期間的龜吼漁夫市集，內用熟食區域依舊是不開放狀態，只剩下水產攤位區域還可以見到人流，不過從疫情三級警戒開始，人流控管每次限30人入場至今沒有改變過，還有車流量管制也是只開放4成的車輛進入，就是要確保守住疫情防線，也要避免群聚成為防疫破口。

而龜吼漁夫市集附近的景點，維納斯海岸、野柳地質公園等觀光熱區依舊是沒有開放，區長也呼籲，抗疫成功的最後一哩路，需要民眾維持低度活動、避免外出來守護，戰勝外出的慾望，就能更快的迎接解封到來。

疫情 萬里 愛買

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