萬里景點沒微解封 龜吼漁市有人流管制
隨著每天確診個案數下降，戶外也開始出現人潮，雖然中央流行疫情指揮中心宣布部分景點有條件開放，但萬里區原本封閉的景點與區域，並沒有隨著微解封調整開放，而假日民眾喜愛買魚貨的龜吼漁夫市集也是人流管制進行中，每次限30人入場。
萬里區長粘雪琴說，疫情期間的龜吼漁夫市集，內用熟食區域依舊是不開放狀態，只剩下水產攤位區域還可以見到人流，不過從疫情三級警戒開始，人流控管每次限30人入場至今沒有改變過，還有車流量管制也是只開放4成的車輛進入，就是要確保守住疫情防線，也要避免群聚成為防疫破口。
而龜吼漁夫市集附近的景點，維納斯海岸、野柳地質公園等觀光熱區依舊是沒有開放，區長也呼籲，抗疫成功的最後一哩路，需要民眾維持低度活動、避免外出來守護，戰勝外出的慾望，就能更快的迎接解封到來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言