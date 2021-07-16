金山獅頭山公園步道解封 公所加強人流管制

配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，金山區獅頭山公園也於13日起開放遊客中心及園區步道提供民眾遊憩，開放首日即有近80人入園，目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。

金山區長廖武輝指出，獅頭山公園開放後，遊客仍須遵守防疫規定及保持社交距離，全程佩戴口罩並維持社交距離避免群聚，以保障自身及其他遊客的防疫安全，此外獅頭山公園周邊中角灣、金青沙灘等景點都尚未開放，相關管制區域未來將滾動式調整開放時間。

獅頭山公園只有開放步道，公園範圍內的涼亭以及通往封閉區域的小徑依舊持續管制中，因應即將到來的週末假日，金山區公所預計將會加強人流管制及群聚狀況巡查，呼籲計畫前往的民眾做好防疫措施、全程佩戴口罩。