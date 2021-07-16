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車內脫口罩喝水罰3千 柯文哲：我坐公車也拉口罩擤鼻涕

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

有民眾與妻子兩人在車上脫下口罩喝水，竟被員警各開3000元罰款。對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，是不是矯枉過正？他還沒想出適當的形容詞，但要常態，有時他坐公車也會把口罩先拉下來擤鼻涕。

柯文哲說，「新常態」就是合理的風險要能夠接受，有時他坐公車也會把口罩先拉下來擤鼻涕，難道也要馬上開張罰單嗎？，所以可接受的風險，適當合理就好，這才是新常態的精神。

另外，距離7月26日解封還有10天的時間，柯文哲說，依照自己在過去2個月的觀察，發現10天也是很長的時間，甚至有時候2天就工已經是很長的時間，對於媒體提問，會不會開放餐飲，柯文哲說，到時候再看情況，也請大家給市府時間努力。

柯文哲說，看看最後病例數能不能再壓到更低，所謂新常態就是要試著與病毒共存，如何在合理的合理風險之下，以最低的成本獲取最大生活上的方便，這才是新常態的精神。

柯文哲 口罩 公車

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