快訊

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

69歲男打莫德納疫苗當天死亡 新北累計89例死亡個案

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供
疫苗施打示意圖。圖／新北市新聞局提供

新北市新增3例施打疫苗後死亡個案，其中2例為接種莫德納疫苗，1例為AZ疫苗，其中一位69歲男性在7月13日接種疫苗後，在當天傍晚死亡，目前新北市通報累積統計共89例，AZ疫苗82例、莫德納疫苗7例。

中和區69歲男性患有心臟病，在7月13日接種莫德納疫苗，當天傍晚個案死亡；新莊區83歲女性，患有乳癌及高血壓，7月12日接種莫德納疫苗，7月12日至14日出現嘔吐及呼吸喘，緊急送醫不治死亡；土城區66歲男性患有多重慢性病，6月24日接種AZ疫苗，6月25日至7月2日出現全身痠痛、肢體無力及發燒，7/3死亡。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

莫德納疫苗 AZ疫苗

延伸閱讀

呼籲民眾有疫苗就打 柯文哲：疫苗裝在瓶子裡沒用

開學前須完成2劑 宜蘭國中小教職員下周一開打

新北掌握多數感染源 少部分仍在釐清中

高雄曾捐口罩 陳其邁：斯洛伐克贈台疫苗顯示友誼

相關新聞

車內脫口罩喝水罰3千 柯文哲：我坐公車也拉口罩擤鼻涕

有民眾與妻子兩人在車上脫下口罩喝水，竟被員警各開3000元罰款。對此，柯文哲下午在防疫記者會中指出，是不是矯枉過正？他還...

新北公布2數據 打莫德納意願高於AZ

新北公布先前疫苗施打狀況，75歲以上接種AZ疫苗約有40％接種率，65歲至74歲接種莫德納疫苗有69％接種率。新北副市長...

繼台北大龍峒保安宮後 行天宮本宮今獲通知可開放

疫情趨緩，部分宮廟陸續微解封，繼北市大龍峒保安宮提交防疫計畫獲准後，台北市的行天宮本宮，也送件給北市府審查，昨天已獲核准...

現在靠邊境管制 柯文哲：防疫旅館發現很多Delta變異株

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，柯文哲說，這段時間在防疫旅館，發現很多 Delta變異株，現在是靠嚴格邊境管制，現在D...

69歲男打莫德納疫苗當天死亡 新北累計89例死亡個案

新北市新增3例施打疫苗後死亡個案，其中2例為接種莫德納疫苗，1例為AZ疫苗，其中一位69歲男性在7月13日接種疫苗後，在...

萬里衛生所葉主任偏鄉待30年退休 地方感懷：視病如親

新北市萬里衛生所主任葉源潔醫師，奉獻偏鄉醫療30年，昨天上班最後一天屆齡退休，許多鄉親不捨，萬里鄉親口中的「葉主任」，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。