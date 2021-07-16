69歲男打莫德納疫苗當天死亡 新北累計89例死亡個案

新北市新增3例施打疫苗後死亡個案，其中2例為接種莫德納疫苗，1例為AZ疫苗，其中一位69歲男性在7月13日接種疫苗後，在當天傍晚死亡，目前新北市通報累積統計共89例，AZ疫苗82例、莫德納疫苗7例。

中和區69歲男性患有心臟病，在7月13日接種莫德納疫苗，當天傍晚個案死亡；新莊區83歲女性，患有乳癌及高血壓，7月12日接種莫德納疫苗，7月12日至14日出現嘔吐及呼吸喘，緊急送醫不治死亡；土城區66歲男性患有多重慢性病，6月24日接種AZ疫苗，6月25日至7月2日出現全身痠痛、肢體無力及發燒，7/3死亡。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。