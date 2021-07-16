萬里衛生所葉主任偏鄉待30年退休 地方感懷：視病如親

新北市萬里衛生所主任葉源潔醫師，奉獻偏鄉醫療30年，昨天上班最後一天屆齡退休，許多鄉親不捨，萬里鄉親口中的「葉主任」，是偏鄉最信賴的醫師，視病如親。25年前一對老夫妻，老翁辭世後，衛生所陪伴照顧老婦參加各項活動走出陰霾，老婦在人生最後階段，從微薄的遺產中捐出10萬元，遺愛人間，受到鄉親津津樂道。

「看到長者可以健健康康，就是我行醫最大的樂趣」，葉源潔說，家醫科醫師必須深入社區提供全方位的衛生醫療服務，他在萬里30年，他形容衛生所就像一間健康便利商店，他只是社區健康守門人。

葉源潔不僅看診，致力建立社區互動，尤其萬里老人多、聚落分散，更需要關心「偏區中的偏區」，他從募集二手輔具到建立醫療輔具工作站，促進閒置的輪椅、醫療床及助行器社區資源的流通，也曾在議員白珮茹媒合下將汰換、尚屬良好的校車有效利用，接送長者就醫、復健。

25年前一對老夫妻的故事，讓葉源潔很感動，也因此一直堅持在偏鄉走下去。當年老翁辭世後，衛生所接續陪伴老婦參與各項活動走出陰霾，讓老婦很感激，在她人生最後階段，從微薄的遺產中捐出10萬元，希望協助衛生所推動獨居老人照顧，遺愛人間，在地方上傳火美談。

葉源潔每天從新店奔波萬里上班，從止喊累，每天8點出現在衛生所。他拜訪企業捐贈救護車、巡迴保健車、偏鄉出診車、輔具等，嘉惠地方。他也想出點子，小學校車除上下課外，想在其他時段用於接送長者，後來崁腳國小校車達到使用年限，車況較新狀態尚屬良好，議員媒合有效再利用3年多。

結束31年公職生涯，葉源潔說「無怨無悔」，他說，當初來衛生所是志趣，想要做的事情，大多數都達到，未來除了持續支援衛生所看診，也決定留在萬里繼續執業，希望以他的經驗，讓診所成為衛生所助力，讓偏區醫療量能，一加一大於二。