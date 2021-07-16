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新北公布2數據 打莫德納意願高於AZ

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北副市長劉和然。圖／新北新聞局提供
新北副市長劉和然。圖／新北新聞局提供

新北公布先前疫苗施打狀況，75歲以上接種AZ疫苗約有40％接種率，65歲至74歲接種莫德納疫苗有69％接種率。新北副市長劉和然在防疫記者會指出，中央應告訴民眾接種疫苗最重要，至於2種疫苗差異在哪，中央要說明讓民眾放心。

劉和然表示，新北75歲以上共有21萬5673人，施打AZ疫苗人數8萬6371人；65歲到74歲45萬157名，施打莫德納疫苗人數31萬640名。數字顯示民眾對於這2種疫苗疫苗接受程度。

劉和然也說，今起5天依中央預約系統施打疫苗，預約在新北接種只有19萬人，平均每天3.8萬人，低於每天可施打5.8萬的量能，原因是登記完後不僅可在同縣市各地點接種，也能到其他城市登記，會再跟中央討論讓施打量能充分發揮。

劉和然說，疫苗要達到25%覆蓋率，目前全國2355萬人，25％就要590萬人，能否達到就要有賴疫苗是否這麼大數量；新北目前402萬人，25％需要100萬6000名左右，新北目前還沒達到。

另外有免疫力不全的民眾不能打AZ，只能打莫德納，但有醫院認為沒有證明不敢打，擔心成為好心肝事件。新北衛生局長陳潤秋說，疫苗施打要看醫師臨床判斷，有疑義案例請中央釋疑。

至於接種疫苗後出現死亡案例，陳潤秋表示，新北有收到通報協助上傳，也會協助家屬把資料拿到中央預防接種受害救濟委員會審議。仍呼籲民眾，2種疫苗都有足夠保護力，還是希望民眾儘早施打，保護自己與家人。

AZ疫苗 新北 莫德納疫苗

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