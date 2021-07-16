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行天宮17日可參拜 收驚擲茭等仍不開放

中央社 / 台北16日電

行天宮今天表示，已收到北市府同意，明天開放信徒參拜。宮廟內人與人距離都大於1.5公尺，且只可雙手合十拜拜，並以單一動線進出，收驚、擲茭、抽籤等不開放。

台北市民政局表示，行天宮今天已收到同意申請開放回覆公文。

行天宮表示，因為很多民眾打電話來想參拜，所以申請開放，也已收到回覆，明天就會讓信徒入宮參拜，以單一動線一進一出，現場社交距離都安排比1.5公尺還寬，也會有人引導。

行天宮說，信徒雙手合十、潛心參拜即可，收驚、擲茭、抽籤等，因為會重複使用器具或人與人距離較近，故不開放；飲水機、廁所也不開放。

行天宮表示，若有民眾需要換香火袋，會引導至辦公室處理，但會維持室內4人以下的防疫規定。

北市 社交距離

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