現在靠邊境管制 柯文哲：防疫旅館發現很多Delta變異株
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，柯文哲說，這段時間在防疫旅館，發現很多 Delta變異株，現在是靠嚴格邊境管制，現在Delta變異株還是世界主流的病毒種，是靠很嚴格的邊境管制才擋在外，但不小心還是會進入社區。
柯文哲說，今天台北市14例，查起來從PCR檢查做出來，到中央公布，有2到4天的差距時間，所以不要每天看數字 ，用每周看比較準確，累積死亡763例，不過還好。
柯文哲說，台北市社區感染都是英國變種病株，因為入境要管制，先隔離14天有至少有兩次PCR，中間還有快篩，所以會做到3次，柯說，這段時間在防疫旅館，發現很多Delta變異株，現在Delta變異株還是世界主流的病毒種，他提醒，是靠很嚴格的邊境管制擋在外，但不小心還是會進入社區。
至於北市疫情，柯文哲說，正觀察這周的確診案例能否有效降到很低，就看這周。
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