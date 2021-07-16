自己想辦法？ 應曉薇：好市多部分收銀員成疫苗孤兒

好市多（Costco）內湖店昨天貼出暫停營業公告，因有確診者足跡。台北市議員應曉薇指出，她近日接到好市多的員工陳情，表示除了台北市的好市多員工外，其他縣市的好市多員工都已經施打疫苗，唯獨台北市內湖、北投店，為何還不能施打疫苗。

應曉薇今天指出，她接受好市多員工陳情，今接到好市多公文，北北基桃中央只給350劑疫苗，並已用光，公司也無可奈何，應曉薇說，堂堂一個經濟部為收銀員主責機關，連算數都不好，竟讓至少北北基尚有3家好市多收銀員沒疫苗打，實在太扯。

應曉薇表示，依照中央疫情指揮中心的公告，北北基桃的收銀人員歸類在第七類有施打疫苗的急迫性，6月23號公告至今，台北市好市多的員工沒有疫苗打，因為中央只給350劑疫苗。應曉薇同時反應，台北市政府面對在台北市工作的市民與中央聯繫出現斷層，若只是冷眼旁觀如何保護第一線的收銀人員及消費者？

應曉薇指出，好市多是一個指標性商場，屬於第7類的收銀員在政策的保障之下卻都還打不到疫苗，台北市政府、經濟部、衛福部及好市多高層，都應該全面檢討，加起來四個大單位，竟然做不到保護收銀員的安全及消費者的安全。

應曉薇說，任何立足於台灣的大賣場與企業，都是顧客與員工成就了城市的美譽及公司的獲利，市府與企業應以員工、顧客在防疫期間的安全為最優先。目前疫苗已逐漸到貨，台北市政府應主動並連繫經濟部通盤了解台北市第一線收銀員疫苗造冊情形及施打狀況，除了好市多，還有家樂福、全聯、IKEA、大潤發等大型賣場到底還有多少收銀員等不到疫苗施打。