聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼台北大龍峒保安宮後 行天宮本宮今獲通知可開放
疫情趨緩，部分宮廟陸續微解封，繼北市大龍峒保安宮提交防疫計畫獲准後，台北市的行天宮本宮，也送件給北市府審查，昨天已獲核准，今天上午已經接獲台北市民政局通知公文 ，同意核准開放，可有限度開放入內參拜。
行天宮指出，目前行天宮正規畫量體溫、消毒等措施以及動線規畫，也會要求入內保持1.5公尺社交距離，人數規定99人以下，按中央指引來做，目前也在做1.5公尺距離的標示，何時會開放，預計明天公布。
另外，北市民政局指出，日前行天宮北投分宮也送件，仍在審核中。此外，目前沒有其他宮廟再送件至民政局。
行天宮也發出公告，台北本宮自17起，美日上午8時至下午5開放入廟參拜，但收驚、求籤、擲筊、祭解等濟世服務暫停(祭星補運者，可於網站直播跟拜)；廁所、飲水機暫停開放使用。
行天宮也進行防疫相關措施，依據政府頒布指引嚴格執行。人流管制最多99人、實施內部人員健康偵測、單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等措施。
至於行天宮北投分宮，開放廟外埕供信眾敬拜(限10人)，參拜時間則為早上4時至晚上8時，抽籤、擲筊、收驚同樣暫停。三峽行修宮開放廟外埕供信眾敬拜(限10人)，參拜時間為早上4時至晚上7時，抽籤、擲筊、收驚暫停。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言