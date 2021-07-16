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繼台北大龍峒保安宮後 行天宮本宮今獲通知可開放

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市行天宮。圖／取自台北旅遊網
台北市行天宮。圖／取自台北旅遊網

疫情趨緩，部分宮廟陸續微解封，繼北市大龍峒保安宮提交防疫計畫獲准後，台北市的行天宮本宮，也送件給北市府審查，昨天已獲核准，今天上午已經接獲台北市民政局通知公文 ，同意核准開放，可有限度開放入內參拜。

行天宮指出，目前行天宮正規畫量體溫、消毒等措施以及動線規畫，也會要求入內保持1.5公尺社交距離，人數規定99人以下，按中央指引來做，目前也在做1.5公尺距離的標示，何時會開放，預計明天公布。

另外，北市民政局指出，日前行天宮北投分宮也送件，仍在審核中。此外，目前沒有其他宮廟再送件至民政局。

行天宮也發出公告，台北本宮自17起，美日上午8時至下午5開放入廟參拜，但收驚、求籤、擲筊、祭解等濟世服務暫停(祭星補運者，可於網站直播跟拜)；廁所、飲水機暫停開放使用。

行天宮也進行防疫相關措施，依據政府頒布指引嚴格執行。人流管制最多99人、實施內部人員健康偵測、單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等措施。

至於行天宮北投分宮，開放廟外埕供信眾敬拜(限10人)，參拜時間則為早上4時至晚上8時，抽籤、擲筊、收驚同樣暫停。三峽行修宮開放廟外埕供信眾敬拜(限10人)，參拜時間為早上4時至晚上7時，抽籤、擲筊、收驚暫停。

北市 社交距離 疫情

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