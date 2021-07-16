台中重陽禮金發放雙軌制 長輩可申請轉帳領敬老金

台中市重陽敬老禮金今年持續採帳戶轉帳或現金雙軌發放，為減少群聚風險，社會局鼓勵長輩多利用轉帳方式領取，即日起可透過網路下載匯款申請書，在8月31日前掛號郵寄至戶籍地區公所即完成辦理，不出門即可輕鬆領取，兼顧防疫健康與自身權益。

社會局說，今年重陽敬老金發放對象是65歲以上長者（含55歲以上原住民），也就是45年12月31日前（原住民55年12月31日前）出生，且在今年6月30日前設籍台中，並在今年9月4日前戶籍未有跨縣市異動或死亡失蹤者皆可領取。

不同年齡層發放金額：65歲至89歲（含55歲以上原住民）長者2000元，90歲至94歲長者3000元，95歲至99歲長者5000元、100歲以上長者10000元。

各區公所將主動通知符合資格的長輩，包括設籍台中的65歲以上長者，以及55歲以上原住民，依需求採現金或帳戶轉帳發放。

今年考量疫情風險，市府鼓勵民眾多選擇轉帳領取，申請書可至網路下載或至區公所索取，8月31日前掛號郵寄或親送至戶籍地區公所或送交里辦公處。

社會局說，今年重陽禮金發放期間為9月23日至10月14日，考量疫情影響，若期限內未領取者，得延長至12月15日，讓領取現金的長輩有充裕時間，分散人流。