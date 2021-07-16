微解封不見報復性人潮？ 麗寶樂園每日僅百人入園

近日國內疫情漸趨緩，中央疫情指揮中心雖然延期三期警戒至7月26日，但從7月13日起已有相關微解封措施。台中麗寶樂園渡假區自7月13日起全區恢復正常營運，但是這幾日人潮未湧現，麗寶樂園每日僅200多人入園，飯店訂房率也不到1成。台中麗寶樂園渡假區表示，回流人潮不多，也感受不到報復性消費，民眾的信心尚未回來。

台中麗寶樂園渡假區自5月19日全國三級警戒後，麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪已關閉近2個月，麗寶Outlet Mall也每日縮短營業時間3小時，直到7月13日微解封後才恢復正常營運。

台中麗寶樂園渡假區表示，自7月13日起微解封後，麗寶樂園每日約200餘名遊客入園，明後兩天假日則已預約500、600人，但相較過去假日一天即湧入萬名遊客，回流人潮仍不多；麗寶Outlet Mall則比尚未微解封前多1成遊客，但並未感受到報復性消費，可能要等全台疫苗施打率提升，才能明顯看到人潮回流。

麗寶福容大飯店及麗寶賽車主題旅店共502間客房，但今明周末兩天訂房率不到1成。飯店表示，雖然微解封，但不少遊客7月仍在觀望，還不敢出遊，不過這幾天詢問訂房電話增多，8月訂房已達2成，預期8月會有較多人願意出遊。