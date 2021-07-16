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迎微解封首週末 新北風景區將設交通崗加強疏導

中央社 / 新北16日電

明天是微解封後首個週末假日，新北市警局今天指出，將針對碧潭等風景區規劃交通崗48處，動員約80名警力及義交加強交通疏導，並呼籲民眾禁止脫口罩飲食、邊走邊吃，違者開罰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒延到26日，13日起微解封。新北市政府警察局交通警察大隊表示，因應微解封後的第1個週末假日，各風景區可能出現眾多人潮與車流，將針對十分、碧潭、九份等風景區規劃交通崗48處，動用警力36名、義交42名加強周邊交通疏導。

警方表示，同時將輔以路口監視器、Google Map掌控交通狀況，必要時啟動警力彈性機動快速到位、加強管制，以維持交通順暢與安全。

警方指出，微解封以來，以八里渡船頭老街、烏來觀光大橋、萬里龜吼漁夫市集、平溪五分山步道等風景區人車較多，籲請民眾非必要時避免前往，以降低群聚感染及疫情傳播風險。

另外，新北市各公立藝文場館採取室內持續關閉，室外局部開放的原則；十分瀑布園區、碧潭、瑞芳（九份、猴硐）等風景區降載開放，烏來風景區不開放。

新北市政府觀光旅遊局9日宣布，新北市風景區開放人數以原容留量40%為上限，公有停車場以40%停車量為上限，假日開設「人潮儀表板」機制監控人流車流；不開放內用飲食及不可試吃，禁止脫口罩飲食、邊走邊吃。

登山步道部分，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林湖桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道。

登山步道入口設掃描實聯制、涼亭設施持續封閉、登山口周遭停車場停車數達40%，將啟動車流管制。

登山步道 微解封

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