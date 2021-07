北市動物園侏儒河馬兄弟 赴美「成家立業」今平安抵達

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬「侏長」和「秋祥」赴美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進行借殖計畫。動物園表示,原訂5月中旬的華航貨機,受到疫情影響,又遇颱風侵襲佛州,運送計畫整整延宕了2個月。此外,由於疫情,保育員無法陪同,只好特別商請阿拉斯加動物園的人員,在轉機時到機場幫助「侏長」和「秋祥」補充水分和食物。

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬,透過「歐洲動物園暨水族館協會(European Association of Zoos and Aquaria,​縮寫EAZA)」及「美洲動物園暨水族館協會(Association of Zoos and Aquariums,​縮寫AZA)」的跨區族群管理合作計畫,搭貨機前往美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進行借殖計畫。動物園表示,在7月14日下午搭乘華航貨機歷經18小時的飛行,加上10小時的陸運,在今天清晨順利抵達。

動物園表示,這是臺北動物園第一次空運這麼大型的草食動物出國,侏儒河馬「侏長」和「秋祥」2兄弟擔負起活化圈養族群,避免圈養珍貴稀有保育類動物產生族群結構惡化或基因窄化等問題。準備運送期間,保育員持續執行進箱籠訓練,侏儒河馬兄弟都適應良好,不會因外界干擾而退出箱籠。

動物園表示,侏儒河馬「侏長」5歲半,「秋祥」2歲1個月。因為疫情影響,保育員無法陪伴同行,但侏儒河馬皮膚需要保濕,加上牠是熱帶動物,貨艙溫度不能太低,除了請華航協助調整貨艙的溫度,中途在安克克拉治休息時,特別協商阿拉斯加動物園的人員到機場幫助「侏長」和「秋祥」補充水分和食物。