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北市動物園侏儒河馬兄弟 赴美「成家立業」今平安抵達

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
動物進入運輸箱籠後，獸醫師透過孔隙觀察牠們的狀況。圖／北市動物園提供
動物進入運輸箱籠後，獸醫師透過孔隙觀察牠們的狀況。圖／北市動物園提供

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬「侏長」和「秋祥」赴美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進行借殖計畫。動物園表示，原訂5月中旬的華航貨機，受到疫情影響，又遇颱風侵襲佛州，運送計畫整整延宕了2個月。此外，由於疫情，保育員無法陪同，只好特別商請阿拉斯加動物園的人員，在轉機時到機場幫助「侏長」和「秋祥」補充水分和食物。

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬，透過「歐洲動物園暨水族館協會（European Association of Zoos and Aquaria，​縮寫EAZA）」及「美洲動物園暨水族館協會（Association of Zoos and Aquariums，​縮寫AZA）」的跨區族群管理合作計畫，搭貨機前往美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進行借殖計畫。動物園表示，在7月14日下午搭乘華航貨機歷經18小時的飛行，加上10小時的陸運，在今天清晨順利抵達。

動物園表示，這是臺北動物園第一次空運這麼大型的草食動物出國，侏儒河馬「侏長」和「秋祥」2兄弟擔負起活化圈養族群，避免圈養珍貴稀有保育類動物產生族群結構惡化或基因窄化等問題。準備運送期間，保育員持續執行進箱籠訓練，侏儒河馬兄弟都適應良好，不會因外界干擾而退出箱籠。

動物園表示，侏儒河馬「侏長」5歲半，「秋祥」2歲1個月。因為疫情影響，保育員無法陪伴同行，但侏儒河馬皮膚需要保濕，加上牠是熱帶動物，貨艙溫度不能太低，除了請華航協助調整貨艙的溫度，中途在安克克拉治休息時，特別協商阿拉斯加動物園的人員到機場幫助「侏長」和「秋祥」補充水分和食物。

動物園表示，侏儒河馬借殖計畫去年因新冠肺炎疫情暫時終止，經過歐洲動物園暨水族館協會及美洲動物園暨水族館協會多方協調，終於定案這次侏儒河馬調度到微風灣動物園。但計畫卻因為疫情再度生變，原訂5月中旬的華航貨機，受到疫情影響原時段完全沒有航班，幸好在6月中接獲華航恢復7月份邁阿密航線的通知，卻又因颱風侵襲佛州航班再度往後延，運送計畫整整延宕了2個月。

侏儒河馬「侏長」目前年齡為5歲半。圖／北市動物園提供
侏儒河馬「侏長」目前年齡為5歲半。圖／北市動物園提供

動物園 河馬 疫情

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