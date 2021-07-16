楊源明接北市警局長 防疫期間兼顧治安與防疫工作

台北市警察局長陳嘉昌退休，由台中市警察局長楊源明接任，今天舉行交接典禮，由市長柯文哲主持，警政署長陳家欽擔任監交人；楊源明接任後，表示會做好治安、交通、為民服務三項工作，同時在疫情期間會配合政府防疫工作並兼顧治安的維護。

由於目前還是疫情期間，因此交接典禮雖在警察局大禮堂舉辦，但僅有主要相關人士到場，其餘觀禮人士以線上視訊參加；柯文哲表示，前局長陳嘉昌任內強力掃蕩犯罪，重大暴力犯罪全數偵破，努力推展警政e化及智慧平台運用，有效提升台北市警政工作效率及偵查能力，他感謝陳嘉昌對台北市的貢獻與辛勞及所有警察同仁辛苦與付出，尤其在防疫工作期間，台北市警方盡心盡力執行各項防疫勤務。

柯文哲也呼籲警察同仁執勤時做好防護，確保自身健康，在防制疫情之際，繼續為台北市市民做好治安及交通維護工作，不負市民對警政工作的期待，同時期勉新任局長楊源明在台北市各項警政業務推展全力以赴，繼續讓市民能有一個治安平穩、交通順暢的安全城市。

警政署長陳家欽感謝卸任的陳嘉昌，尤其退休前的2個月正值國內疫情高峰期，陳嘉昌堅守崗位，帶領台北市警察配合市府執行各項防疫工作，落實清查、管制、取締等任務，逐漸穩定疫情，同時也維持治安平穩。

另外他說楊源明是警界刑事幹才，警大畢業後就派台北市刑警大隊從事刑事偵查工作，屢破大案建立奇功。這次回台北市擔任首都局長職務，是對他在台中市服務表現給予高度肯定，而且必須再仰賴他在打擊犯罪的長才，來守護首都的治安。

對於新任台北市警察局長，陳家欽期許台北市警方，能配合政府落實防疫工作。另外台北市是首善之都，政經中心，應以維護治安平穩為首要任務，並加強同仁教育訓練，善用裝備，保護自身執勤安全。

陳家欽說，警察工作動見觀瞻，一旦發生違法違紀情事，勢必損害警察專業形象，他重申同仁務必遵法守紀，以高道德標準自我要求，建立民眾對警察的尊重及信任感。

新任局長楊源明是中央警察大學正科47期、警察政策研究所畢業，歷任台北市政府警察局文山一警分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署主任秘書及台中市警察局局長。

楊源明會後接受媒體訪問時，民眾對黑道暴力及街頭聚眾滋事案件的印象較為深刻，台北市有很好的警政基礎，這幾年來，黑道結合詐騙、販毒、線上博奕犯罪，台北市警方未來面對這些犯罪，會向上溯源，追查背後犯罪網絡、成員和金流、金源等徹底追查；另外緝毒、防詐、肅槍也都是他上任後的工作重點，目前防疫期間，也會配合市府做好防疫與治安、交通工作。

有媒體提問，近日北投發生民眾在車上喝水，因未戴口罩被開罰；楊源明對此表示，防疫相關工作，警方會配合中央、市府的防疫規定來執法。

媒體詢問柯文哲，外傳楊源明不是柯文哲屬意人選，柯文哲對此表示，人事都尊重警政署，因為警政一條鞭，沒有特別一定要哪個人選，只要做好治安、交通、為民服務等三項工作，做好該做的事，讓市民平平安安就好。