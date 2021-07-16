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微解封首周 新北風景區降載開放 民眾出遊小心踩雷

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
微解封首周，新北風景區降載開放，民眾出遊除遵守相關防疫規定，也要小心踩雷。記者王長鼎／翻攝
微解封首周，新北風景區降載開放，民眾出遊除遵守相關防疫規定，也要小心踩雷。記者王長鼎／翻攝

本周周休二日為疫情三級警戒「微解封」後的第一個周末假日，新北市十分瀑布園區、碧潭、瑞芳區九份、猴硐等市級風景區降載開放，烏來風景區仍不開放。各風景區降載開放措施以原容留人數40%、停車場原停車輛40%為上限，新北市府在假日開設「人潮儀表板」，警方派員柔性管制及機動疏導等方式，進行監控人流及車流。

因應微解封各風景區可能出現眾多人潮與車流，新北警方針對十分、碧潭、九份等風景區規畫交通崗48處，動用警力36名、義交42名加強周邊交通疏導，並輔以路口監視器、google map掌控交通狀況，必要時啟動警力彈性機動快速到位、加強管制疏導，以維持交通順暢與安全。

新北警呼籲市民朋友，目前雖是疫情微解封階段，但中央流行疫情指揮中心仍公布三級警戒延長至7月26日止，請遵守相關的防疫措施指引，如需假日出遊請先參考「新北市景點人潮儀表板」相關資訊再考慮是否前往，以避免前往人潮壅擠處或因啟動降載管制而無法進入。

自7月12日「微解封」以來，以「八里渡船頭老街、烏來觀光大橋、萬里龜吼漁夫市集、坪溪五分山步道」等風景區人車較多，新北警籲請民眾非必要時避免前往，以降低群聚感染及疫情傳播風險，共同守護自身及家人的安全健康。

微解封首周，新北風景區降載開放，民眾出遊除遵守相關防疫規定，也要小心踩雷。記者王長鼎／翻攝
微解封首周，新北風景區降載開放，民眾出遊除遵守相關防疫規定，也要小心踩雷。記者王長鼎／翻攝

疫情 微解封

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