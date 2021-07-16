新北市110年家犬貓絕育補助提前達標 7月底停止受理

為鼓勵民眾飼養寵物及減輕毛寶貝絕育經濟負擔，新北市動保處年初與轄內142間動物醫院合作，辦理絕育補助申請，民眾至合作動物醫院為寵物進行絕育手術，持飼養寵物認證卡，可享公犬貓每隻補助600元、母犬貓每隻補助1200元，因申請踴躍，絕育補助經費即將用罄，7月31日起將不再受理申請案。

疫情期間，動保處鼓勵飼主使用線上申請絕育補助，住在新莊區的張小姐為幫兩隻可愛母黑貓Hiki及Haru絕育，近日前往銘德動物醫院進行手術，並使用線上申請系統，將動物醫院提供手術檔案上傳，10分鐘即完成申請程序，不僅減少紙張影印麻煩，更縮短郵寄申請辦理時間，達到節能減碳效果，也減少出門影印及寄送申請文件產生接觸的風險。

動保處表示，鄰宅養貓因發情發出噪音擾民，為最常被投訴案件，幫寵物絕育就可以減少發情造成的困擾，並可避免動物罹患生殖系統疾病，有效減少因「意外」誕生幼犬貓。

截至7月初統計，家犬絕育申請413件、家貓絕育申請616件，共計1029件申請數。由於絕育補助經費申請踴躍，家犬貓絕育補助將於7月30日止不再受理申請，呼籲民眾把握申請時間。