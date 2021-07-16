板橋增設創業空間 首年每坪租金150元減輕創業壓力

新北市經發局規劃增設創業空間，於板橋推出「青創浮洲」創業空間，提供35戶店面、辦公室物件，以及20個週末攤位，自即日起開放創業者提出進駐申請，申請截至111年6月30日止，第一年每坪租金150元，降低創業頭家租金負擔，共同開拓板橋浮洲社區活化新契機。

本基地座落於板橋區樂群路及合宜一路「浮洲合宜住宅」社區，周邊已設置U-bike站、公車站，步行可達捷運亞東醫院站、台鐵浮州站，約5分鐘車程可上台65快速道路接國道1號及3號，並鄰近南雅市場、愛買量販店，生活機能便利。此外，周邊鄰近臺灣藝術大學、台北遠東通訊園區TPARK等，科技產業進駐及人口匯聚，成為板橋發展的新活力。

「青創浮洲」創業空間分為三種，包括店面型、辦公室型及週末攤位型。第一種「店面型」規劃25戶(約26至60坪)、第二種「辦公室型」規劃10戶 (約34至74坪)、第三種「週末攤位型」規劃20個攤位空間(每攤約10坪)。第一年租金為周邊市場行情2成，每坪租金單價約150元起，第二年約5成，每坪租金單價約370元起，以2年期優惠期間，給予創業頭家低負擔的創業環境。

經發局表示，目前已有5處營運中的創業基地，包括新北創力坊、新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心等，未來在土城、新店及中和區亦著手規劃建置5處主題式創業空間，預計明年陸續啟用。