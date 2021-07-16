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新北1999電話量增倍月接20萬通 有人問疫苗有人心情差

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通，新北市長侯友宜今前往話務中心慰問。圖／新北新聞局提供
新北999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通，新北市長侯友宜今前往話務中心慰問。圖／新北新聞局提供

新北有名陳姓男子擔憂紓困補助無法審核通過萌生厭世意念，78歲獨居長輩不知如何預約疫苗，2人都透過新北1999解決問題。新北研考會指出，1999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通，但話務人員仍耐心說明及安撫民眾焦急情緒。

新北市長侯友宜今前往話務中心慰問，侯友宜說，很多民眾習慣向1999詢問或尋求協助，疫情期間電話量暴增，話務人員仍不分晝夜服務民眾，並即時通報各部門解決問題，盼能持續提供優質便利的話務服務。

1999話務人員曾接到一名陳姓男子來電，說話語氣無力、情緒低落，陳男指出自己以打零工維生，要扶養一家5口，疫情影響收入減少，但相關紓困補助不知如何申請，也擔心無法審核通過，甚至萌生厭世意念。

話務人員除了開導以外，也說明急難紓困相關條件及申請流程，另外也告知新北有急難救助可以申請，才讓陳先生又燃起了希望，又有活下去的動力。

高齡78歲獨居長者因子女都在外地也不會上網，擔心錯過預約疫苗，1999話務人員則協助線上預約，讓該名長輩開心地不斷道謝。話務人員指出，聽到開心、道謝的聲音，就是1999服務的最大動力。

新北研考會表示，臨時停水、停電或中央突然宣布新的防疫措施或紓困方案，當中央各服務專線如1911、1922、1957等無法撥通時，就會有順間集中大量進線1999詢問或抱怨。

研考會表示，開放疫苗系統預約接種時間，也協助約8000位長者完成預約；民眾若反映疫苗施打現場問題，1999也會立即通報負責區公所或衛生所改善。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通，新北市長侯友宜今前往話務中心慰問。圖／新北新聞局提供
新北999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通，新北市長侯友宜今前往話務中心慰問。圖／新北新聞局提供
新北研考會指出，1999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通。圖／新北新聞局提供
新北研考會指出，1999平均每月10萬通電話，5月、6月暴增為20萬通。圖／新北新聞局提供

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