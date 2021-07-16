快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

新北1999話務量暴增1倍 助民眾度疫情焦心時刻

中央社 / 新北16日電

新北市1999市政服務專線受理民眾陳情，5月疫情升溫以來，話務量從平時每月約10萬暴增到近20萬通，從紓困到防疫，甚至安撫情緒，耐心協助民眾走過嚴峻疫情下焦心時刻。

新北市政府研究發展考核委員會今天表示，自5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫以來，新北市1999話務量從平時一個月約10萬通，5月及6月時爆增近20萬。

研考會指出，話務量暴增主要是因民眾諮詢防疫或紓困相關，尤其防疫3級警戒期間，如遇到臨時停水、停電或中央突然宣布新防疫措施或紓困方案時，就會瞬間湧入大量詢問和抱怨電話。

此外，研考會統計，在開放疫苗系統預約接種時間，1999話務人員目前已協助約8000名長者完成預約。

還有1999話務人員曾接獲失業的陳姓民眾來電，語氣低落地訴苦自己靠打零工維生，因疫情導致收入銳減，但一家五口嗷嗷待哺，既不知如何申請紓困補助，也擔心不符資格，不禁萌發輕生念頭，最後在話務人員耐心解說開導下，陳先生才重燃希望。

新北市長侯友宜今天上午前往1999話務中心，慰問工作人員辛勞與奉獻。他說，雖然因為疫情讓電話量爆增，1999同仁仍在第一線積極服務民眾，擔任市府與市民24小時溝通的橋梁，持續提供市民更優質便利的話務服務。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

防疫、好蓋、還有這優勢 高雄透天案暴增八成

價值45萬防疫神器量體溫、消毒 擺新北4公所、三重聯醫

墾丁大街夜市今起試營運3天 發現防疫鬆懈就喊卡

屏東枋寮疫情控制 鄰鄉台東達仁鄉4部落撤防疫站

相關新聞

影／林口某社區傳「大法師」尖叫聲 空姐居隔聽到崩潰

新北一名空姐住在林口某社區，但她樓上住戶經常發出「大法師」般的尖叫聲，去年底該住戶又多了小孩子叫聲，空姐擔心是虐待兒童通...

北市動物園侏儒河馬兄弟 赴美「成家立業」今平安抵達

台北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬「侏長」和「秋祥」赴美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進...

微解封首周 新北風景區降載開放 民眾出遊小心踩雷

本周周休二日為疫情三級警戒「微解封」後的第一個周末假日，新北市十分瀑布園區、碧潭、瑞芳區九份、猴硐等市級風景區降載開放，...

民眾悶壞 無視封鎖使用體健設施、飲食

全台疫情第3級警戒延長至26日，但部分場域在13日微解封後可適度鬆綁，一早許多民眾趁著好天氣到公園遊憩活動，也有小孩在公...

楊源明接北市警局長 防疫期間兼顧治安與防疫工作

台北市警察局長陳嘉昌退休，由台中市警察局長楊源明接任，今天舉行交接典禮，由市長柯文哲主持，警政署長陳家欽擔任監交人；楊源...

新北市110年家犬貓絕育補助提前達標 7月底停止受理

為鼓勵民眾飼養寵物及減輕毛寶貝絕育經濟負擔，新北市動保處年初與轄內142間動物醫院合作，辦理絕育補助申請，民眾至合作動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。