新北1999話務量暴增1倍 助民眾度疫情焦心時刻

新北市1999市政服務專線受理民眾陳情，5月疫情升溫以來，話務量從平時每月約10萬暴增到近20萬通，從紓困到防疫，甚至安撫情緒，耐心協助民眾走過嚴峻疫情下焦心時刻。

新北市政府研究發展考核委員會今天表示，自5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫以來，新北市1999話務量從平時一個月約10萬通，5月及6月時爆增近20萬。

研考會指出，話務量暴增主要是因民眾諮詢防疫或紓困相關，尤其防疫3級警戒期間，如遇到臨時停水、停電或中央突然宣布新防疫措施或紓困方案時，就會瞬間湧入大量詢問和抱怨電話。

此外，研考會統計，在開放疫苗系統預約接種時間，1999話務人員目前已協助約8000名長者完成預約。

還有1999話務人員曾接獲失業的陳姓民眾來電，語氣低落地訴苦自己靠打零工維生，因疫情導致收入銳減，但一家五口嗷嗷待哺，既不知如何申請紓困補助，也擔心不符資格，不禁萌發輕生念頭，最後在話務人員耐心解說開導下，陳先生才重燃希望。

新北市長侯友宜今天上午前往1999話務中心，慰問工作人員辛勞與奉獻。他說，雖然因為疫情讓電話量爆增，1999同仁仍在第一線積極服務民眾，擔任市府與市民24小時溝通的橋梁，持續提供市民更優質便利的話務服務。