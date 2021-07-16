北市托嬰中心解封卻不得收新生 議員：新手爸媽很困擾

台北市托嬰中心將於7月20日解封，台北市議員汪志冰指出，她接獲民眾陳情，市府微解封宣布後，托嬰中心卻告訴他社會局要求私立托嬰中心不得收新生，無法托育，讓新手爸媽非常困擾。對此，社會局指出，若托嬰機構尚有名額可收新生，需評估師生比、空間分區等指引要點後，可自行評估是否收托。

汪志冰表示，他與妻子皆在職，同時有一新生兒剛出生，三級警戒期間夫妻輪流請假在家照顧小孩，休假即將用完，疫情趨緩後，他找到一間還有名額的托嬰中心，打算日後將小孩在此托育，但微解封宣布後，托嬰中心致電告知，社會局要求私立托嬰中心不得收新生。

但汪志冰說，7月20日復托，她的辦公室致電近20間私立托嬰中心詢問，發現多數私托僅開放托育舊生，然而許多舊生家長基於防疫，不願讓小孩返回托嬰中心，因此各中心皆有多出若干名額，但因社會局規定，無法讓托嬰中心收托新生，造成新手爸媽困擾。

汪志冰說，新手爸媽同時須兼顧工作及育兒，比較辛苦，又遭逢疫情，處境雪上加霜，如今托嬰中心有多出名額，為何不開放讓新生入托呢？她要求社會局，若各托嬰中心有剩餘名額，應盡快安排讓有需求的新生入托，降低新手爸媽困擾。

社會局表示，因應疫情三級警戒，針對托嬰機構收托指引原則，機構內部採分區照顧、分流接送，並降載收托，機構收托總數不得超過110年5月17日「衛生福利部社會及家庭署托育人員登記管理資訊系統」實收人數的1/2，另為考慮防疫安全性，以原來收托服務對象為收托原則。

社會局強調，社會局公告的「托嬰機構降載收托指引」並未提及禁止收托新生，但如機構原核定人數已為滿收，系統上無法新增名額，亦不能收托新生，如托嬰機構尚有名額可收新生，亦需評估師生比、空間分區等指引要點後，自行評估是否收托，並將名冊報備社會局。