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價值45萬防疫神器量體溫、消毒 擺新北4公所、三重聯醫

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供
國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供

國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，新北社會局轉贈給洽民眾較多的板橋、三重、新莊、中和區公所，和市立聯合醫院三重院區，每台要價45萬元，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設。

智慧防疫門兼具紅外線非接觸式臉部測溫與全身殺菌功能，發現體溫異常時會立刻警鈴與閃燈警示。鴻新科技董事長林郁生指出，智慧防疫門採用德國海曼紅外線測溫，準確度達±0.3℃，具有自動手部酒精噴霧機和氫離子殺菌設備。

國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，佛光會秉承星雲大師的訓勉「做好事、說好話、存好心」，台灣5月疫情爆發，佛光會向全台20個縣市政府，致贈防疫物資，包含防護衣、罩、N95口罩和氧氣機。

覺培法師說，光新北市就送出N95口罩3萬1100個、防護衣1萬8350件、防護鏡8900個、防護罩4800個、氧氣機36台，給13家醫療院所、7個警察單位、5個消防單位和2個區公所。

覺培法師表示，雙北是疫情重災區，決定各先送雙北5台，桃竹苗以北共30台，中南部還在洽談中。目前疫情雖緩和，但疫苗施打率低，不足形成群體保護力，擔心解封會跟國外一樣，因此藉智慧防疫門，可在公共場所發揮防疫功能。

新北社會局副局長許秀能表示，佛光會捐贈的5台智慧防疫門，考量之前疫情的狀況，以及人口數多、洽公者眾的4個大區公所和市聯醫三重院區優先安裝使用。

國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供
國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供
國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供
國際佛光會中華總會昨捐贈5台智慧防疫門給新北，不僅能量體溫也能消毒，去年總統府國慶大典也曾裝設，每台要價45萬元。圖／新北社會局提供

疫情 法師

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