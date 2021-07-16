影／林口某社區傳「大法師」尖叫聲 空姐居隔聽到崩潰

新北一名空姐住在林口某社區，但她樓上住戶經常發出「大法師」般的尖叫聲，去年底該住戶又多了小孩子叫聲，空姐擔心是虐待兒童通報警察局、社會局，但住戶都不願配合調查。空姐指出，現在工作完都要居家隔離14天，每天陪伴她的都是叫聲，讓她情緒幾乎崩潰。

空姐約1年半前搬入該社區，不久就聽見樓上住戶發出恐怖般叫聲，空姐請管委會、管理員介入關心，但該住戶內的夫妻對外說明是吵架，再請員警過來瞭解狀況，丈夫卻說是妻子懷孕身體不舒服壓力大。

空姐說，她詢問其鄰居，都聽見該住戶有激烈的爭吵聲，她曾打過113專線，但接電話的人卻問她是否聽過「不要打我」、「給我飯吃」，雖然社工人員介入調查，該住戶卻不在導致無法進一步調查。

不過去年底該住戶的孩子出生。空姐說，尖叫聲並未隨著孩子出生落幕，但她有稍微習慣叫聲，不過近期開始出現嬰兒的尖叫聲，她又開始打給家暴專線、警察局，請警衛按門鈴、求助管委，卻始終沒有解答。

空姐也說，疫情期間待在家時間又更多，但尖叫聲24小時疲勞轟炸，她工作後要居家隔離14天，隔離期間都只能聽尖叫聲，讓她情緒也幾乎崩潰；也有其他鄰居寫文情並茂的信給該住戶，希望給予協助，但也都沒有回應。

空姐表示，除了尖叫聲外，有時也有敲打木頭及鑽電鑽聲，也擔心屋內是否有囚禁者，甚至懷疑是否在屋內有進行作法的儀式，現在屋內又有小嬰兒，也擔心孩子的狀況，但求助無門實在很無奈。