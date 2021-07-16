把蹦火仔轉型觀光休閒 青年火長簡士凱進校園傳承種子

北海岸金山地區最著名的漁業文化「蹦火仔」，這個有百年歷史的漁業捕魚技法，目前漁船僅存3艘，富吉268號蹦火漁船的「火長」漁民簡士凱是青年返鄉，繼承家業後持續堅持漁季時出海作業。他召集志同道合的漁民朋友成立合作社，營造在地特色漁產品，轉型觀光休閒漁，還進行校園巡迴課程，要把蹦火仔的種子深植校園傳承下去。

青年漁民簡士凱自去年漁季結束後，1年多來與金山漁會一同進行校園巡迴課程，在北海岸地區的小學透過經驗分享課程與學生們分享蹦火漁業作業方式，加深在地學子對蹦火漁業文化的認識，藉由自己青年返鄉的經驗，吸引更多人認識及投入這個行業。

簡士凱說，「蹦火仔」早期是由4到5人搭乘竹筏或木造船，持火把誘捕魚群，在夜間利用光源進行漁獲作業，演變成如今一艘船上以7到8人為一組，利用磺石加水所產生的氣體「乙炔」經點燃「蹦」聲成為火炬，讓青鱗魚受光吸引紛紛跳出水面之際，再以叉手網進行撈捕。

市府漁業及漁港事業管理處今天表示，簡士凱仍堅持在漁季出海作業，並持續與市府及交通部北觀處合作蹦火季活動，進行蹦火漁法展演，致力保留這個家鄉的漁業文化。

蹦火船的靈魂人物火長，一般由經驗老道的資深船員擔任，但近年來因環境影響漁獲量降低，加上漁村人口外移及人口老化，從事漁業勞動力也逐年下降，蹦火仔捕魚技術的漁船僅存3艘，已被登錄為世界文化資產，如何保留傳統文化技藝，是簡士凱給自己的重要使命。