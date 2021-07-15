瑞芳馬路釣出「野生鰻魚」 里長揭秘：下面有排水箱涵

新北市瑞芳區民眾在馬路上「釣魚」抓到野生海鰻魚，引起熱議。深澳里長賴孟宏揭秘，原來深澳路底下原是舊深澳發電廠的冷卻水排水道，民眾突發奇想在雨水洩水孔垂釣。

新北市瑞芳區林姓民眾，近日在臉書（Facebook）社群「爆廢公社」貼照片、影片，貼文表示，他在防疫警戒期間因無聊，看到附近鄰居從家門外的馬路「排氣孔洞」釣出40幾尾鰻魚，11日決定自己試試手氣，使用小卷當魚餌，果真讓他釣到野生鰻魚與紅蟳。

附近民眾指稱，消息在網路傳開後，現在傍晚也會有人四處找「排氣孔洞」，將魚餌及釣線從孔洞中垂下釣魚。

深澳路為聯結台二線北部濱海公路，沿著住宅、商家一路往深澳漁港港區，延伸至深澳漁港最底部。

瑞芳區深澳里長賴孟宏今天晚上接受中央社記者電話訪問時表示，深澳路靠近濱海公路處的下方，原來是舊台灣電力公司深澳火力發電廠的冷卻水排水渠道。

他說，後來深澳路整修拓寬時，將冷卻水排水渠道加蓋，留下一些雨水「洩水孔」，以利於馬路雨水宣洩，目前深澳電廠早已經拆除，但冷卻水排水箱涵仍在馬路下。排水渠道最後聯結海域，因此，會有魚類等生物在排水渠道很正常。

賴孟宏表示，他自己並沒有在「馬路上釣魚」的經驗，不過，附近社區居民這幾年都有類似經驗。就他所知，網路貼文的林先生也是看到別人，如法炮製在深澳路洩水孔「釣魚」，果然釣到包括野生鰻魚、紅蟳，成為另類釣客。

從臉書社群張貼的影片顯示，林先生住家緊鄰深澳路，釣竿發現「大咬」後，釣竿彎成一條曲線，旁人以台語大喊「有夠誇張」，最後從孔洞中垂釣出一條鰻魚，引起歡呼。

林先生說，一般因白天炎熱，鰻魚不會咬餌，都是傍晚後才釣得到，最高曾經一晚上釣到40條鰻魚。