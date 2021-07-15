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新北唯一開放風景區 十分瀑布限兩百人進場

觀天下 / 記者蕭皓文／平溪報導
十分瀑布成為新北市唯一開放的風景區，停車場設置40%的總量管制，一旦超過兩百人便開始實施人流管控，並嚴禁飲食、拿掉口罩等行為。 圖／觀天下有線電視提供
十分瀑布成為新北市唯一開放的風景區，停車場設置40%的總量管制，一旦超過兩百人便開始實施人流管控，並嚴禁飲食、拿掉口罩等行為。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區十分瀑布風景區，是由新北市觀光旅遊局管理，昨(13)日微解封後，成為新北市唯一開放的風景區，為防止民眾報復性旅遊，停車場設置40%的總量管制，一旦超過兩百人便開始實施人流管控，並嚴禁飲食、拿掉口罩等行為，讓民眾在微解封踏青喘口氣的同時，達到安全防護的防疫原則。

新北市觀光旅遊局風景區管理科股長周抒帆表示，觀旅局因應遊客微解封時期的管制，在十分瀑布風景區包括遊客中心、吊橋、瀑布入口等位置都設有實聯制條碼，分散登記的人流，並在吊橋的前後位置設有安全社交距離的等候位，保障遊客的安全，座位區、邊走邊吃都是禁止的，而瀑布入口處也有工作人員計算進場人數，並有體溫量測的機制，一旦進場超過兩、三百人，將啟動人流管控，並進行網路通報，民眾最好在網路上查詢後再來前往風景區遊玩。

平溪區公所主秘簡純楚表示，平溪區在微解封時期雖有開放十分瀑布景區，但其餘的望古、嶺腳、灰窯瀑布景點仍都未開放，而全區的步道、涼亭也都仍在警戒範圍，甚至菁桐、平溪、十分老街都少有商家開門營業，公所呼籲遊客若來十分瀑布遊玩，要注意大部分區內景點的封閉措施，以免撲空。

平溪 微解封

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