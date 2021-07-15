貢寮桃源谷步道封閉 草嶺古道四成總量管制

近期暑假到了，正逢微解封，許多民眾願意開車上山踏青，為此貢寮區桃源谷步道在今(15)日由公所封閉出入口及公廁，僅有草嶺古道及遠望坑公園有做部分開放，包括停車格僅開放四成的總量管制，計劃出遊的民眾多多注意東北角風管處網站的景點公告。

吉林里長簡束卿表示，貢寮區吉林里水梯田遍布、山區空氣清新，位在山稜線的桃源谷景點更是許多民眾踏青的好去處，只是因為疫情，地方民眾反應山區居民生活單純，微解封恐造成長者們對疫情的不安，為此在今(15)日統一由風管處公告，桃源谷步道暫不開放，希望民眾等幾周再來計畫出遊，也希望遊客愛護自然環境，勿在溪邊、山上亂丟垃圾，將美好環境留給下一位遊客。

貢寮區公所工務課長陳永俊表示，今天雖然風管處已在線上公告，但巡視時仍有發現民眾來到景點撲空的現象，請大家多加留意景點封閉的訊息再上山，而微解封期間，貢寮區海岸戲水景點仍都未開放，並保留鐵柵欄、封路管制，僅有草嶺古道及遠望坑公園有做部分開放，包括停車格僅開放四成的總量管制，涼亭區域也都仍設有警戒線，請民眾造訪時不要久留、群聚，保護自身健康安全。