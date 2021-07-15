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疫情衝擊南瓜產季 淡水農會推出線上採購

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過辦理無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，創造另類行銷。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過辦理無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，創造另類行銷。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量每年有100萬公斤，其中又以栗子南瓜最為出名，但疫情也嚴重衝擊南瓜產業的銷售，因此淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過辦理無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，創造另類行銷。

淡水農會總幹事高忠表示，不僅與「義美食品」契作南瓜，並提供預約店外快速取貨服務，同時也推出3款南瓜防疫組合包500元宅配到府的優惠活動，讓民眾不僅安心購買減少人群接觸。

淡水農會總幹事高忠表示，因為疫情影響，淡水農會超市也少了許多採買人潮，農產品銷售影響非常大，因此超市預約快取的限量優惠外，農會也推出防疫宅配到府服務，提供優惠價格的南瓜各式加工商品、3款防疫組合包和5斤裝栗子南瓜禮盒讓民眾輕鬆選購。透過辦理無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，要能另類行銷，開創南瓜的銷售量。

淡水 農會

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