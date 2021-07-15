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行醫31年視病猶親 新北萬里衛生所主任葉源潔榮退

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區衛生所主任葉源潔萬里行醫31年榮退，新北市議員白珮茹贈送仁心仁術牌匾。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區衛生所主任葉源潔萬里行醫31年榮退，新北市議員白珮茹贈送仁心仁術牌匾。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里衛生所主任葉源潔萬里行醫31年，今(15)日是他在衛生所以主任身分服務的最後一天，新北市議員白珮茹特別前來贈送仁心仁術牌匾，並且感謝照顧萬里鄉親31年不曾間斷，除了衛生所看診醫療業務，還為地方鄉親爭取多元的活動與課程甚至是不同的醫療資源，讓萬里衛生所變成地方鄉親最信賴的醫療場所。

萬里衛生所主任葉源潔說，選擇到萬里公職服務一直都是自己的志向，堅持在偏鄉進行醫療服務31年，感想一直都是『無怨無悔』，在偏鄉行醫的過程中，也發現在社區能夠找到的資源不多，反而是在外鄉鎮像是金山醫院以及基隆醫院的醫療資源較多，因此退休過後也決定在萬里開設診所繼續為偏鄉醫療盡心力，成為衛生所的好夥伴，讓萬里擁有兩個衛生所的概念，擁有更多的醫療資源。

與萬里鄉親三十多年的醫病關係，不只是醫生與病患更像是家人或是朋友般的彼此信賴，如今到了退休的日子，市議員、衛生所人員以及鄉親都是滿滿的不捨，不過葉源潔主任退休後，還是會以支援醫生的角色繼續為民服務，未來還規劃要在萬里街上設立門診，與衛生所合作，化作一加一大於二的照顧力量。

市議員白珮茹表示，真的是很捨不得，葉主任從看診醫療到走入社區，還開辦讓長輩活動的悅萬里健康生活館，在在都是要照顧在地鄉親健康，更不只是身體健康，身、心、靈健康都要一起顧到，感謝葉主任31年不間斷的服務，用生命來自我實踐照顧偏鄉鄉親。

衛生所 萬里 偏鄉

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