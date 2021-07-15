福和1551停駛確定由國光客運代駛 停靠站點與路線不變

行駛基隆到新店的福和客運1551路線預計將於8月停駛，讓很多往來雙北上班上學的基隆通勤族相當憂心，公路總局台北市區監理所今天辦理代駛甄選作業，確定由國光客運取得代駛路權，國光客運表示，將盡全力從8月1日起無縫接軌，基隆發車地點將改為國光客運基隆站，距離原港西街相距約50公尺，其他停靠站點與行駛路線都沒有更動。

國光客運表示，基隆長期以來一直是最重要營運據點之一，是往返基隆與雙北廣大通勤族仰賴的主要大眾運輸，因為疫情期間車輛與駕駛人力調度相對寬裕，義不容辭接下代駛任務，將盡全力從8月1日起無縫接軌，不間斷提供基隆南台北更高品質交通運輸服務。

據了解，代駛期間將按照福和客運原班表經營行駛，基隆發車地點將改為國光客運基隆站，距離原港西街相距約50公尺，其他停靠站點與行駛路線都沒有更動。國光客運預計投入15輛車（含一輛無障礙），跟福和客運疫情前營運規模相當。

國光客運說，代駛是基於企業社會責任，毅然站出來為主管機關、地方政府與兩地通勤民眾解決問題，即使正值疫情期間運能大減，服務完全不會打折扣。

福和客運上周出公告指，公司因疫情及大環境經營不易等因素，造成營運困難，將於8月起停駛營運。福和客運僅剩基隆到新店的1551線，是不少基隆通勤族依靠的路線之一。通勤族憂心停駛恐造成通勤上班不便。

公路總局目前已密切聯繫其他業者來接手，現階段7月仍由福和提供代駛服務，務必維持運能，保障民眾的搭乘權益。

福和客運基隆到新店的1551線，原有路線行經國道一號，沿途會停靠舊宗路、基隆路、松山車站、世貿中心、基隆等地。每天早上9點至晚上11點，共35班次，停靠站包括內湖、公館、景美等，是許多通勤族上、下班搭乘路線。