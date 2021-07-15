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北市幼兒園教師造冊打疫苗遭漏 議員：名單短差達百人

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
教育局請幼兒園再次補造冊，7月15日下午加開接種場次。圖／議員許家蓓提供
教育局請幼兒園再次補造冊，7月15日下午加開接種場次。圖／議員許家蓓提供

中央流行疫情指揮中心將幼兒園教師及工作人員列為疫苗接種第七順位，北市7月7日、7月13日和14三天為公私立幼兒園員工施打疫苗。但議員許家蓓接獲幼兒園教師反映，部分符合資格且非新進人員的幼兒園教師，明明已造冊卻未被列入施打名單，名單差了上百人。

許家蓓指出，第一批名單請各幼兒園造冊，總造冊人數約8300人，但實際被通知施打之人數卻僅有7800人，若扣掉一些造冊錯誤，還是有百人的差異。陳情教師指出，教育局一下說可能是彙整時沒注意到，一下又說可能是教育部刪名單，甚至承認也有可能是教育局在處理名單時有疏失，且教育局也還要勾稽有多少符合資格的教師被遺漏，教育局並未全盤掌握遺漏狀況。

許家蓓指出，百人名單的差異，可能有部分人員是因為不符合第一批接種資格，例如幼兒園負責人並未在第一波可施打名單，但同時也有非新進教師明明已造冊卻未被列為第一批接種名單，明顯疏失，教育局身為地方主管機關，卻無法說明遺漏原因，僅說名冊是教育部核定，但也坦承可能是教育局局內的疏失，不知道哪個環節出狀況，讓幼兒園教師覺得自己成為皮球。　

教育局無法回應確切數字，已請幼兒園再次補造冊，另在7月14日晚間又臨時通知幼兒園，7月15日下午加開接種場次，讓被遺漏的教師及7月7日、13日、14日因故沒有去打疫苗的人員施打。

許家蓓說，九月就要開學，疫苗不是打了馬上有保護力，教育局應和教育部釐清到底是哪個環節出現疏失，否則到時候第二批打疫苗還是有可能遇到類似狀況。

幼兒園 教育局 疫苗

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