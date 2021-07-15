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新北市好孕專車補貼 補助趟次提升至28趟

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北社會局今宣布，新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次，每趟次補貼最高200元，最高可補助5600元。圖／新北社會局提供
新北社會局今宣布，新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次，每趟次補貼最高200元，最高可補助5600元。圖／新北社會局提供

衛福部擴大孕婦產檢次數及項目，調增產檢次數為14次。新北社會局今宣布，新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次，每趟次補貼最高200元，最高可補助5600元。

新北自2012年起全國首創好孕專車產檢計程車資補貼，迄今已有9萬5000人受益。去年8月更將好孕專車從紙本乘車券提升到E化支付系統，目前已全面使用電子票券。

新北社會局長張錦麗說，只要設籍新北市孕婦或與設籍新北市民辦理結婚登記的外國籍及大陸籍配偶，夫妻兩人最近一年經核定綜合所得總額未達150萬元，就可以提出申請。

張錦麗指出，今年7月1日後提出申請並經審核通過後，孕婦只要下載「我的新北市」APP並註冊會員，即可使用「好孕專車」電子票券，搭乘簽約合作的台灣大、皇冠、大都會、優良、龍星等5家車隊往返產檢醫療院所。

社會局表示，推動好孕專車電子票券支付系統，除非手機真無法使用電子化票券，才有可能使用紙本，若需要好運專車服務的民眾，可利用新北雲端櫃台申辦E服務，把相關資料上傳就可以完成線上申辦。

新北社會局今宣布，新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次，每趟次補貼最高200元，最高可補助5600元。圖／新北社會局提供
新北社會局今宣布，新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次，每趟次補貼最高200元，最高可補助5600元。圖／新北社會局提供

孕婦 計程車

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