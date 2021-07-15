蔣昌冬不良於行仍隨侍全盲母親36年 獲全國孝行獎

內政部日前公布110年全國孝行獎獲獎名單，其中住在新北市土城區的蔣昌冬，今年63歲從小罹患小兒麻痺症，雖先天不良於行，但他不怨天尤人，親手照顧自50歲起便全盲的母親已長達36年。還當母親的眼睛，帶她到處遊山玩水，讓母親不因失明少了生活樂趣。

蔣昌冬空暇時還常想些娛樂，比如跟母親一起手擀舊時常做的水餃皮，對母親輕聲呵護、按摩搥背等全面照顧，連母親洗浴都親力親為。蔣媽媽說，這麼多年來她衣食住行都能跟正常人一樣，都因為有兒子當她的另一雙眼；社區警衛及里長都表示，常常看到蔣先生輪椅推著母親上街購物、逛市場、曬太陽，去哪裡身邊總是帶著母親，孝行極為感人。

張碧雲今年62歲，從民國85年起就承擔照顧植物人夫婿和年邁婆婆的責任、兼顧重度聽障且逐漸失智的媽媽，還要肩負教養小孩的責任，如同千手觀音一樣對婆家與娘家無限付出。妹婿何先生說，張碧雲比任何一個人付出更多，家人看在眼裡都深深感動，

60歲的黃惠美從父親離世後，為協助母親減輕家計，雖然退休已移居台東，仍經常來回台東、八里與板橋三地，不間斷照顧母親與公婆。尤其黃媽媽罹患失智症，她擔起照顧責任協助醫病大小事務，更持續以念佛、唱歌、舞蹈帶動家庭氣氛，還帶兄弟姊妹及妯娌一起為長輩們製作生命感恩回憶錄，當公婆及媽媽收到都相當感動及欣慰。她更把自己的愛心擴及到社區長者，在社區長青班指導長者健康照護。