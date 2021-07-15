快訊

320萬人登記勾選AZ疫苗 18歲以上可望3周內打到

疫苗預算40億花在哪？ 指揮中心：保密合約請大家諒解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣昌冬不良於行仍隨侍全盲母親36年 獲全國孝行獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
黃惠美擔起照顧媽媽責任，持續以念佛、唱歌、舞蹈帶動家庭氣氛。圖／新北市教育局提供
黃惠美擔起照顧媽媽責任，持續以念佛、唱歌、舞蹈帶動家庭氣氛。圖／新北市教育局提供

內政部日前公布110年全國孝行獎獲獎名單，其中住在新北市土城區的蔣昌冬，今年63歲從小罹患小兒麻痺症，雖先天不良於行，但他不怨天尤人，親手照顧自50歲起便全盲的母親已長達36年。還當母親的眼睛，帶她到處遊山玩水，讓母親不因失明少了生活樂趣。

蔣昌冬空暇時還常想些娛樂，比如跟母親一起手擀舊時常做的水餃皮，對母親輕聲呵護、按摩搥背等全面照顧，連母親洗浴都親力親為。蔣媽媽說，這麼多年來她衣食住行都能跟正常人一樣，都因為有兒子當她的另一雙眼；社區警衛及里長都表示，常常看到蔣先生輪椅推著母親上街購物、逛市場、曬太陽，去哪裡身邊總是帶著母親，孝行極為感人。

張碧雲今年62歲，從民國85年起就承擔照顧植物人夫婿和年邁婆婆的責任、兼顧重度聽障且逐漸失智的媽媽，還要肩負教養小孩的責任，如同千手觀音一樣對婆家與娘家無限付出。妹婿何先生說，張碧雲比任何一個人付出更多，家人看在眼裡都深深感動，

60歲的黃惠美從父親離世後，為協助母親減輕家計，雖然退休已移居台東，仍經常來回台東、八里與板橋三地，不間斷照顧母親與公婆。尤其黃媽媽罹患失智症，她擔起照顧責任協助醫病大小事務，更持續以念佛、唱歌、舞蹈帶動家庭氣氛，還帶兄弟姊妹及妯娌一起為長輩們製作生命感恩回憶錄，當公婆及媽媽收到都相當感動及欣慰。她更把自己的愛心擴及到社區長者，在社區長青班指導長者健康照護。

教育局表示，新北市共有3位孝行楷模得主，分別為土城區公所推薦的蔣昌冬先生、財團法人福智文教基金會推薦的張碧雲女士、財團法人福智文教基金會推薦的黃惠美女士。本次獲獎都是60歲以上長者，但仍事親至孝，可謂現代老萊子。

張碧雲總是抽空帶媽媽出去走走，散心去泡腳增加血液循環。圖／新北市教育局提供
張碧雲總是抽空帶媽媽出去走走，散心去泡腳增加血液循環。圖／新北市教育局提供
蔣昌冬對母親輕聲呵護、按摩搥背照顧，連洗浴都親力親為。圖／新北市教育局提供
蔣昌冬對母親輕聲呵護、按摩搥背照顧，連洗浴都親力親為。圖／新北市教育局提供

失智症

延伸閱讀

見了心酸…媳婦生產完孤伶伶躺床上 公婆光逗嬰無聞問

「將才學堂」烘焙班學員送暖 手作點心挺醫護

賈永婕展現驚人歌聲　老公淡定網驚「可以殺死病毒」

高端疫苗董事會阻擋疫苗進口 刑事局：假訊息

相關新聞

福和1551停駛確定由國光客運代駛 停靠站點與路線不變

行駛基隆到新店的福和客運1551路線預計將於8月停駛，讓很多往來雙北上班上學的基隆通勤族相當憂心，公路總局台北市區監理所...

北市幼兒園教師造冊打疫苗遭漏 議員：名單短差達百人

中央流行疫情指揮中心將幼兒園教師及工作人員列為疫苗接種第七順位，北市7月7日、7月13日和14三天為公私立幼兒園員工施打...

蔣昌冬不良於行仍隨侍全盲母親36年 獲全國孝行獎

內政部日前公布110年全國孝行獎獲獎名單，其中住在新北市土城區的蔣昌冬，今年63歲從小罹患小兒麻痺症，雖先天不良於行，但...

影／新北觀旅局與名人錄影片 為第一線人員打氣挺防疫

新北市睽違66天後，確診個案數加0，為了感謝防疫人員長達兩個月以來的辛苦與無私奉獻，新北市觀旅局募集「愛一起，我們疫起挺...

影／街頭奇景！道路孔洞釣魚 拉出1斤半鰻魚

高緯度地區有人在結冰的湖面鑿洞釣魚，新北市瑞芳區深澳路出現類似場景，更奇特的是從路面洩水孔洞垂釣，還釣出1斤半的鰻魚，讓...

鼻頭國小校犬玩太嗨會撲人 受訓半年知書達禮入圍獎項

新北市瑞芳區鼻頭國小2年前向市府動保處認養第2代校犬Aki，備受師生寵愛。學校去年9月將牠送到狗學校受訓，經過1學期訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。