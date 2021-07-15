環南等3市場設刷卡機 揭示攤商接種疫苗篩檢資訊

台北市政府日前宣布以悠遊卡介接中央健保系統，在批發市場設進出管制設施。市場處今天說，環南等3批發市場已設刷卡感應儀器，將顯示從業人員接種疫苗等資訊，預定20日啟用。

台北市長柯文哲在13日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，環南、第一及第二果菜批發市場將設類似感應通行進出管制設施，15日開始測試系統，若成功，北市疫苗護照將比照辦理。

市府市場處長陳庭輝今天表示，即日起在第一、第二果菜及環南批發市場設類似刷卡儀器，攤販等從業人員進出要靠卡感應，儀器會顯示是否完成接種疫苗、個人資訊、PCR陰性證明，主要是管制市場人流及讓攤販可快速通行。

他指出，市場處會提供卡片給環南市場從業人員，台北農產公司則負責第一、第二果菜批發市場從業人員，此外，卡片會介接台北通及悠遊卡，刷卡儀器將設在批發市場出入口。

陳庭輝說，第一、第二及環南批發市場的刷卡儀器已設置完成，即日起先測試，採滾動式修正，20日啟用後，攤商等從業人員要靠卡感應，才能進出批發市場。

此外，市府今天針對曾出現過確診者的環南市場漁產區、獸肉區、自治會進行大規模篩檢核酸檢測（PCR）。

環南市場自治會長林勝東接受媒體聯訪時說，許多攤商都配合到場篩檢，有信心清零，感謝中央及地方協助篩檢工作，且市府在出入口設刷卡感應設備，攤商等從業人員刷卡才能進出，盼也要規範消費者。