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母手尾錢50萬藏棉被 清潔隊員回收拾金不昧報警歸還

中央社 / 新北15日電

新北新莊清潔隊連姓女隊員清運垃圾回收時，在棉被中發現現鈔新台幣50萬元，報警處理。警方調監視器，循線找到林姓失主，原來是過世母親留下的手尾錢，失主對連女感激在心頭。

新北市新莊警分局今天表示，新莊區清潔隊13日傍晚在新莊老街收運垃圾，連姓女清潔隊員發現一袋包裝完整的大紅棉被；因外包裝透明塑膠袋，她回到隊上將袋子打開準備分類回收，未料棉被一攤開，竟掉出5捆厚厚的千元大鈔，盤點共50萬元。

連女連忙向主管報告，同時將錢送交新莊分局，警方連夜調閱監視器。她說，記得是在武聖廟附近收運的，這筆錢應該是失主藏放在棉被時忘記，或許這筆錢對失主相當重要，盼儘速歸還。

今年64歲的連女於民國81年進入清潔隊服務，預計明年要退休。她說，這回是撿過最多錢的一次，當時覺得棉被包裝得好好的，直接丟進垃圾車攪碎很可惜，因此想帶回分類回收，未料其中有錢。

新莊派出所副所長陳鴻智說，路口監視器拍攝不到丟垃圾的民眾，14日下午向清潔隊索取行車紀錄器。警員將畫面放慢動作，發現丟棉被的是一名男子，警方再依據丟垃圾前的行走路線，擴大調閱周邊監視器。

另外，警察持行車紀錄器翻攝照片，逐戶查訪並透過武聖廟提供的監視器畫面，14日晚上順利找到這名丟棉被的43歲林姓男子，對警方熱心協助及清潔隊員拾金不昧的熱心幫忙，感激在心頭。

警方說，今天聯繫男子到偵查隊領回50萬元。男子說，70歲的母親5月在住處跌倒往生，家人陸續處理母親遺物，過程中不小心將藏著50萬元的棉被丟掉，裡頭竟然是母親留下的手尾錢。

手尾錢是台灣喪葬習俗中，死者瀕死前手上所遺留的金錢；傳統民俗認為，享高壽而逝世者的遺物會為親人帶來福氣，除親屬都樂於使用，手尾錢也象徵死者愛護子孫，及代表子孫有傳承責任的意義。

新北市環保局表示，對於連女盡忠職守、細心及廉潔操守表示敬佩，將在疫情過後適當時間表揚鼓勵。林男說，會親自前往清潔隊向連姓隊員致謝，也感謝警方的大力幫忙。連女則對於順利找到失主感到欣慰。

監視器 失主

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