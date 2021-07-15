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影／新北觀旅局與名人錄影片 為第一線人員打氣挺防疫
新北市睽違66天後，確診個案數加0，為了感謝防疫人員長達兩個月以來的辛苦與無私奉獻，新北市觀旅局募集「愛一起，我們疫起挺過」影片，獲得世界冠軍麵包師傅吳寶春、主播方念華與李文儀、作家張曼娟、金獎設計師蕭青陽以及國際鋼琴家范姜毅響應，力挺最前線的防疫人員，也為共體時艱的台灣民眾高聲加油，唯有繼續堅持，共同落實防疫，方能一起挺過疫情難關。
此次參與影片的名人，橫跨主播界、藝文界、餐飲界以及長跑運動界，主播界名人包括方念華、李文儀、拉娃‧谷倖、簡懿佳、呂佳宜等人，藝文界則有作家張曼娟、國際鋼琴家范姜毅、金獎設計師蕭青陽，以及餐飲界的世界冠軍麵包師傅吳寶春。還有長跑運動界的超馬三太子、超萌長跑甜心陳雅芬、跑遍台灣日本天文學教授TOMO桑（後藤友嗣），以及長年贊助鐵道馬拉松的日籍西武鐵道公司代表也熱心響應。
方念華在影片中以「未見之事，才是希望；用信心築底，會帶來力量」的金句，傳達了在疫情艱困時，信心是度過難關的最大力量；作家張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情。
貫穿整支影片的主題歌曲，出自最前線的亞東醫院護理師楊琇霓之手，自彈自唱，歌名「一起走吧，疫情走吧」，以溫暖的詞曲以及旋律，紀錄下前線夥伴一同參與的戰「疫」，當楊琇霓得知觀旅局正在籌備影片，二話不說立刻同意授權，希望透過音樂的力量傳遞信心勇氣。
觀旅局表示，市府也持續與防疫英雄站在一起，推動挺醫護補助免費住宿，讓醫護人員辛苦工作後，有一個安心舒適的地方休息、充飽電繼續拼防疫。市府再度呼籲民眾持續低度活動、減少移動，希望透過影片給予第一線防疫人員最大的鼓勵和感謝，大家保護自己、做好防疫措施，就是對醫護最實質的感謝方式。
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