新北昨「見零」後 侯友宜仍呼籲民眾篩檢

台大公衛專家詹長權指出，若按照1年前彰化精準篩檢模式，早就解封了；立委蔡壁也說台灣篩檢量太少。新北市長侯友宜今表示，新北用強力篩檢、精準疫調、熱區防疫中心，有效的控制疫情，未來仍不斷呼籲民眾篩檢。

侯友宜指出，社區的篩檢扮演非常重要關鍵角色，很多的隱形傳播鏈在社區裡面，如果不找出來，傳播速度非常的快，所以新北不斷的篩檢，不斷的呼籲民眾不要怕數目高，只怕不願出來篩。

侯友宜表示，新北這段時間篩檢18萬5000人，找到無症狀確診者有1228人、陽性率0.7%，用這樣方式阻斷隱形傳播鏈，像是新北昨天幾乎沒有新增確診個案，社區廣篩是非常有效果。

侯友宜表示，新北仍不斷鼓勵大家篩檢，也呼籲企業篩檢、居家篩檢，大家一起來篩，讓隱形傳播鏈透過大家努力的合作篩檢，可以有效的讓社區感染鏈能夠阻斷。